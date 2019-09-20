من هو علي موسى الذي غادرنا إلى باريه أمس؟

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

فجع مجتمع الفروسية بالرحيل المفاجىء للمدير العام السابق لنادي دبي للفروسية علي موسى الخميري الذي انتقل الى جوار ربه مساء أمس.

وسيوارى فقيد الفروسية الثرى بمقبرة القوز بدبي عقب صلاة عصر اليوم.

ويعد الراحل الكبير أحد أبرز المساهمين في نجاح سباقات القدرة، إذ شهدت فترة إداراته لنادي دبي للفروسية عدداً من الإنجازات المحلية والعالمية، أهمها الفوز ببطولة أوروبا 2005 والتي أقيمت في فرنسا، تحقيق الميدالية الذهبية للفردي و الفرق في الألعاب الآسيوية 2006، فوز فرسان الإمارات ببطولة الفرق في مونديال 2008 في ماليزيا والفوز ببطولة الفرق بمونديال 2010 في الولايات المتحدة الامريكية، والفوز بمونديال 2012 في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى إشرافه المباشر على كافة البطولات المحلية والعالمية التي أقيمت في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتوالت ردود الأفعال المعزية في المصاب الجلل، إذ نعى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، الراحل الكبير عبر الحساب الرسمي لاتحاد الإمارات للفروسية وسباق الخيل، كما نعى فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار» مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".