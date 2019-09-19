«ستورم تروبر» بطل كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: بروكسل - البيان الرياضي

توج الجواد القوي «ستورم تروبر» لبيفرلي ديتروم، وبقيادة ديفيد تيرنر، بطلاً للجولة الخامسة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، والذي أقيم يوم الاثنين الماضي، بمضمار غلين في بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز ضمن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من اجل دعم صغار الملاك والمربين في العالم، وتحفيزهم للاهتمام وتربية الخيول العربية الأصيلة.

وشارك في السباق الذي أقيم على الأرضية الرملية 8 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وأكد «ستورم تروبر» حسن ترشيحه، حين تفوق بفارق 4.5 أطوال عن «غنام».