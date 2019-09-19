البطل: أهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أهدى البطل سعيد المهيري الإنجاز واللقب إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى جميع حكام الدولة وشعب الإمارات كافة.



منافسة صعبة



وأضاف المهيري أن المنافسة لم تكن سهلة، خاصة في ظل المنافسة الصعبة من مختلف الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن الحصان البطل «بينغو دي لا تاور» كان على الموعد رغم أن معظم الترشيحات لم تصب لصالحه على غرار البطل «ربدان» الذي حقق معه اللقب في النسخة الماضية ولم يتوقع أحد أن يحقق معه المركز الأول.



واختتم المهيري أنه فخور باللقب العالمي والذي يعتبر حافزاً له في تحقيق مزيد من الإنجازات والألقاب، خاصة وأنه قادر على المشاركة في السنوات الثلاث المقبلة، مبدياً رضاه عن النتائج التي حققها أخيراً سواء في الموسم المحلي أو المشاركات الخارجية منها الفوز بالمركز الأول في سباق شانتيه بفرنسا واعتلاء منصات التتويج في اوستن بارك بانجلترا.