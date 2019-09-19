فرسان الإمارات أبطال العالم للقدرة في إيطاليا

المصدر: توسكانا - علي الظاهري- توسكانا - البيان الرياضي

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الإنجاز العالمي الذي حققه فرسان الإمارات بانتزاعهم لقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، التي أقيمت في مدينة بيزا الإيطالية، بإقليم توسكانا أمس .

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو على حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» يظهر فرحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإنجاز العالمي.

وعلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الفيديو قائلاً: «ناموووس .. فرحتك فرحة وطن»

أبطال بجدارة

وكان فرسان الإمارات توجوا ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، واحتفظوا بلقب المونديال في فئتي الفرق والفردي في السباق لمسافة 120 كلم، ليضيفوا إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، بعد تفوقهم على نخبة الفرسان المشاركين من 35 دولة.

ودخل الفارس سعيد المهيري من إسطبل " إم 7 " التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن توج بالميدالية الذهبية في فئة الفردي في النسخة الثانية على التوالي.

وحصد منتخب الإمارات، الميدالية الذهبية والعلامة الكاملة في فئة الفرق، بعد أن تمكن الفريق المكون من البطل سعيد سالم عتيق المهيري، وشاهين يحيى المزروعي «الوصيف»، وسيف أحمد المزروعي صاحب المركز الثالث، من تحقيق أفضل زمن، بلغ 14.18.45 ساعات للفرسان الثلاثة، في السباق الذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان و«عزيزي» للتطوير العقاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وحل في المركز الثاني منتخب إسبانيا، فيما احتل المركز الثالث المنتخب الإيطالي.

ونال سعيد المهيري المركز الأول على صهوة الجواد «بينغو دي لا تاور»، تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 4.46.14 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس شاهين المزروعي على صهوة الفرس «كيشان دايلاس»، مسجلاً زمناً قدره 4.46.15 ساعات، وحل الفارس سيف المزروعي ثالثاً على صهوة الجواد «بيرزان»، بزمن قدره 4.46.16 ساعات.

وأحرز الفارس فارس المنصوري، المركز الرابع على صهوة «شوف العجب»، مسجلاً زمناً قدره 4.46.17 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس سيف بالجافلة، على صهوة الفرس «هالة»، مسجلاً زمناً قدره 4.46.18 ساعات.

صدارة مبكرة

وبالعودة إلى مجريات السباق، فرض فرسان الإمارات سيطرتهم المطلقة مبكراً، بعد أن تصدروا المرحلة الأولى البالغة مسافتها 40 كلم «المحور البرتقالي»، وتزعم هذه المرحلة، الفارس فارس أحمد المنصوري، ممتطياً صهوة الجواد «شوف العجب»، وحل ثانياً الفارس سيف جمعة بالجافلة، على صهوة الفرس «هالة»، وجاء في المركز الثالث، الفارس سعيد سالم المهيري، على صهوة الجواد «بينغو دى لا تاور».

تألق

وواصل فرسان الإمارات تألقهم في المرحلة الثانية، لمسافة 30 كلم «المحور الأزرق»، وتصدر هذه المرحلة، الفارس سيف أحمد المزروعي، وحل ثانياً الفارس سيف بالجافلة، فيما جاء في المركز الثالث، الفارس فارس المنصوري.

استمرت المنافسة محصورة في المرحلة الثالثة بين فرسان الإمارات والبحرين، والتي بلغت مسافتها 27 كلم «المحور الأبيض»، وتصدر هذه المرحلة، الفارس سيف بالجافلة.

إثارة متواصلة

تتواصل الإثارة في ميدان سان روسور اليوم، عبر مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة الذي ينطلق في الساعة 6:30 صباح اليوم «8:30 بتوقيت الإمارات، ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 250 فارساً وفارسة من 34 دولة. وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم»الأعلام البرتقالية«، المرحلة الثانية لمسافة 33 كلم»الأعلام الزرقاء«، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم»الأعلام البيضاء«ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم»الأعلام الصفراء".

غانم الهاجري: الإنجاز مصدر فخر واعتزاز

أعرب غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية الإماراتي، عن فخره وسعادته بفوز فرسان الإمارات بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين، وقال إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة المشاركة في مهرجان سموه غداً تعتبر ثمرة الدعم والاهتمام الكبير من سموه لهذه الرياضة العريقة، خاصة وأن المهرجان يتميز بالتنظيم على مستوى عالٍ إلى جانب المنافسة القوية باعتباره يستقطب العديد من المدربين والملاك إلى جانب الفرسان مما عزز من مكانة الحدث عالمياً.

وأشاد الهاجري بأداء فرسان الإمارات في بطولة العالم، مما قاد إلى احتكار المنصة وحصد العلامة الكاملة في أهم الاستحقاقات الخارجية لهذا الموسم، متمنياً التوفيق للجنة المنظمة ولفريق العمل القائم على تنظيم مهرجان القدرة غداً الذي نأمل الخروج منه بمكاسب فنية ستنعكس إيجاباً على فرسان الإمارات، وتعزز خبراتهم وتصقل مهاراتهم عبر التعامل مع التضاريس المختلفة إضافة إلى الاحتكاك مع مختلف الفرسان من دول العالم.

إسماعيل محمد: دعم «فارس العرب» سر الريادة العالمية

أكد المدرب إسماعيل محمد، أن دعم واهتمام «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قادت إلى هذه الإنجازات والريادة العالمية، التي ترجمها الفوز أخيراً بلقب مونديال الشباب والناشئين.

وأبدى إسماعيل محمد ارتياحه عن الأداء والنتائج التي حققها إسطبل M.R.M في الموسم الأوروبي، لعل أبرزها الفوز بتحدي الـ 160 كلم في أوستن بارك بالمملكة المتحدة، إضافة إلى إحراز مراكز متقدمة ضمن الثلاثة الأوائل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في إنجلترا، مشيداً بأداء الخيول المتواجدة في الإسطبل، ما يؤكد جاهزيتها للموسم المحلي الجديد.

وأضاف إسماعيل محمد أنهم حريصون على تدعيم الإسطبل بالخيول ذات الجودة العالية، وتم شراء خيلين أو ثلاثة، وسيتم رصد الخيول المشاركة في السباقات الحالية بإيطاليا، حيث سيكون التركيز على الخيول الصغيرة من عمر 7 سنين من أجل الاستفادة منها في المستقبل على المدى البعيد.

وأشاد إسماعيل محمد بأداء «بيرزان» الذي شارك في بطولة كأس العالم للشباب والناشئين، الذي قدم أداء مميزاً سواء في السباقات المحلية داخل الدولة أو السباقات الخارجية في الموسم الأوروبي، والذي ترجمه بالفوز في سباق الـ 160 كلم.