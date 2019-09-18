فرسان الإمارات أبطال العالم للقدرة في ايطاليا

المصدر: توسكانا -علي الظاهري

توج فرسان الإمارات ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، واحتفظوا بلقب المونديال في فئتي الفرق والفردي في السباق الذي أقيم في مدينة بيزا الايطالية بإقليم توسكانا اليوم لمسافة 120 كلم، ليضيفوا إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بعد تفوقهم على نخبة الفرسان المشاركين من 35 دولة.

ودخل الفارس سعيد المهيري التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن توج بالميدالية الذهبية في فئة الفردي في النسخة الثانية على التوالي.

وحصد منتخب الإمارات الميدالية الذهبية والعلامة الكاملة في فئة الفرق، بعد أن تمكن الفريق المكون من البطل سعيد سالم عتيق المهيري، وشاهين يحيى المزروعي "الوصيف" وسيف أحمد المزروعي صاحب المركز الثالث من تحقيق أفضل زمن بلغ 14.18.45 ساعات للفرسان الثلاثة في السباق الذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان و"عزيزي" للتطوير العقاري تحت إشراف الاتحاد الدولي، وحل في المركز الثاني منتخب اسبانيا فيما احتل المركز الثالث المنتخب الإيطالي.

ونال سعيد المهيري المركز الأول على صهوة الجواد "بينغو دي لا تاور" لإسطبلات M7 تحت إشراف المدرب محمد السبوسي بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 4.46.14 ساعات.

وتلاه في المركز الثاني الفارس شاهين المزروعي على صهوة الفرس "كيشان دايلاس" لإسطبلات F3 مسجلاً زمناً قدره 4.46.15 ساعات.

وحل الفارس سيف المزروعي ثالثاً على صهوة الجواد "بيرزان" لإسطبلات MRM بزمن قدره 4.46.16 ساعات.

وأحرز الفارس فارس المنصوري المركز الرابع على صهوة "شوف العجب" لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 4.46.17 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس سيف بالجافلة على صهوة الفرس "هالة" لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 4.46.18 ساعات.