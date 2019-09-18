ناصر بن حمد: ثقتنا كبيرة في فرسان البحرين الشباب

المصدر: توسكانا - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة، أن الفريق الملكي للقدرة على أتم الاستعداد للمشاركة وتحقيق أفضل النتائج في البطولة وعكس الصورة المشرقة لتطور رياضة القدرة البحرينية في المشاركات العالمية بعد أن حقق الفريق العديد من النتائج في المشاركات السابقة، مبيناً سموه أن الفريق الملكي حرص على تهيئة الجياد بأفضل صورة وأن الفرسان جاهزون لخوض البطولة.

وأشار سموه إلى أن الجياد شاركت في العديد من البطولات المحلية والعالمية وهي قادرة تماماً على خوض مثل هذه السباقات الطويلة والسريعة، مبيناً سموه أن فرسان البحرين معتادون تماماً مثل هذه السباقات وعلى دراية بالمشاركات الخارجية وبطبيعة المراحل التي سيتضمنها السباق وهم قادرون على التعامل بإيجابية مع السباق من أجل الظفر بالمراكز المتقدمة.

وقال : «حرصنا على التواجد في سباقات خارجية سابقة وأهمها سباق شانتيه بفرنسا بجياد غير مرشحة وفرسان شباب من أجل كسبهم خبرة واحتكاكاً، حيث إننا حريصون على تأهيل الفرسان بأفضل صورة وعكس الصورة المشرقة لتطور رياضة القدرة في مملكة البحرين من خلال المشاركة في بطولة العالم الحالية، ونأمل أن يقدم الفرسان أفضل المستويات والخروج بأفضل النتائج».

وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للفريق الملكي للقدرة في السباق، مؤكداً سموه أن هناك العديد من الفرسان المعروفين من مختلف دول العالم والذين يمتلكون إمكانيات عالية.