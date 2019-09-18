مونديال القدرة للشباب والناشئين ينطلق في إيطاليا اليوم

المصدر: توسكانا - علي الظاهري

ينطلق في الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت إيطاليا «8:30 بتوقيت الإمارات»، سباق بطولة العالم للقدرة للفرسان الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم الذي يحتضنه ميدان سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية بإقليم توسكانا برعاية مؤسسة «ميدان» و«عزيزي» للتطوير العقاري تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة 123 فارساً يمثلون 35 دولة من مختلف أنحاء العالم يتقدمهم فرسان الإمارات الذين يتطلعون إلى المحافظة على اللقب.

وتتجه الأنظار غداً، إلى مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، البالغة مسافته 120 كلم، والذي يقام ضمن كرنفال توسكانا للقدرة في إيطاليا ويحظى باهتمام واسع من قبل المهتمين برياضة القدرة والتحمل باعتباره أحد أهم السباقات في الرزنامة العالمية، كما يختتم الحدث بعد غد بإقامة سباق العالم للخيول الصغيرة لمسافة 120 كلم.

فريق الإمارات

ويمثل فريق الإمارات 5 فرسان في مونديال الشباب والناشئين وهم: سعيد سالم عتيق المهيري حامل لقب النسخة الماضية، وسيف أحمد المزروعي وسيف بالجافلة وشاهين يحيى المزروعي وفارس أحمد المنصوري.

ويملك فرسان الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في بطولة الشباب والناشئين، وخاصة في النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة فيرونا بإيطاليا وحقق فيها فرساننا لقبي الفردي والفرق متفوقين على نخبة فرسان العالم المشاركين، حيث كانت الميدالية الذهبية من نصيب الفارس سعيد المهيري الذي حقق اللقب على صهوة الجواد «ربدان» ويسعى لإنجاز جديد في هذه النسخة، وانتزع الوصافة والميدالية الفضية الفارس غانم سعيد العويسي على صهوة الفرس «شديدة» .

4 مراحل

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «الأعلام البرتقالية»، المرحلة الثانية لمسافة 33 كلم «الأعلام الزرقاء»، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «الأعلام الرمادية» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء».

حفل الافتتاح

ودشن حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم أول من أمس، فعاليات المهرجان، واشتمل على فقرات متنوعة وأبرزها عرض الخيالة العسكرية الإيطالية وتقديم وفود الفرق المشاركة، وشهد فعاليات حفل الافتتاح محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الإيطالي للفروسية.

شكر وعرفان

وتوجهت اللجنة المنظمة بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة، على دعم سموه اللامحدود للفروسية بصفة عامة ولرياضة القدرة والتحمل بصورة خاصة، مؤكدين أن النجاح السنوي الكبير لمهرجان سموه مهد الطريق لإقامة بطولة عالمية بهذا الحجم في مدينة بيزا، متمنين التوفيق لجميع المشاركين في مختلف فعاليات المهرجان.

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يشهد مونديال الشباب والناشئين للقدرة مشاركة 6 دول عربية وهي دولة الإمارات والسعودية والبحرين و عُمان والجزائر وتونس. وتعد الإمارات المرشح الأقوى لانتزاع اللقب نظراً للخبرة الكبيرة لفرساننا في السباقات إضافة إلى جودة الخيول المشاركة من 3 اسطبلات وهي اسطبل M7 واسطبل MRM واسطبل F3.

الريسي: فخور بإنجازات القدرة الإماراتية

أثنى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على التجهيزات التي تمت لحصد فريق منتخب الإمارات لجميع المراكز الأولى في السباقات الثلاثة، حيث تمنى الريسي فوز فرسان الوطن خلال المنافسة وبروز نجمهم خاصة بعد التألق الجلي في سباقات الموسم الأوروبي على كافة المنافسين الآخرين من نخبة فرسان العالم، وأعرب الريسي عن فخره بظهور المزيد من فرسان الوطن من الشباب والناشئين خلال السباقات مما يثري الرياضة ويرسم مستقبلاً مشرقاً لها، كما أكد أن مثل هذه السباقات ما كانت لتصل لهذه المرحلة المتقدمة خارج الوطن وداخله لولا الدعم الكامل والمستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

العضب: فرساننا على قدر التحدي

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن فرسان الإمارات قادرون على المحافظة على اللقب ومواصلة الإنجازات العالمية التي تحققت بفضل الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الأب الروحي» لرياضة القدرة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مؤكداً جاهزية فرسان الإمارات.

رعاية وفخر

وأكد العضب أن مؤسسة ميدان تفخر بالرعاية لهذا الحدث الدولي، التي حطت رحالها هذا العام في مدينة بيزا الإيطالية بعد النسخة الأخيرة التي احتضنتها مدينة فيرونا وتكللت بنجاح كبير لفرسان الإمارات.

وتطرق المدير العام لنادي دبي للفروسية، في حديثه إلى مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي ينطلق غداً ويستأثر باهتمام نخبة من الفرسان والملاك من مختلف دول أوروبا والعالم.

السبوسي: جاهزون للمنافسة

أكد المدرب محمد السبوسي جاهزية فرسان الإمارات للبطولة التي تطلبت تحضيرات خاصة وخيولاً تمتلك جودة عالية حيث تم تنظيم معسكر انطلق في شهر أبريل الماضي في المملكة المتحدة.

وعن غياب «ربدان» بطل النسخة الماضية، أكد السبوسي أن البطل غير جاهز للمنافسة وتم استبداله بمجموعة أخرى من الخيول من اسطبل M7 البالغ عددها 3 خيول إضافة إلى خيلين احتياطيين، وأبرزها «هالة» التي تتميز بنبضات قلب قوية وتملك مشاركات متميزة آخرها تحقيق انتصار في اوستن بارك بانجلترا و«بينغو دى لا تور» الذي سيمتطيه بطل النسخة الماضية الفارس سعيد المهيري ويعد المرشح الأبرز إضافة إلى الجواد «نجم» الذي قدم مستوى متميزاً في الفترة الماضية، مشيداً بالخيول المشاركة من الاسطبلات الأخرى وأبرزها «برزان» من اسطبلات M.R.M وفرس من اسطبل F3، وجميع هذه الاسطبلات تعمل بروح الفريق الواحد تحت شعار الفوز باسم الإمارات سعياً إلى إضافة إنجازات جديدة لرياضة الدولة.

أحمد الحمادي يمثل العرب في التحكيم

يعد حكمنا الدولي أحمد الحمادي العربي الوحيد المشارك في عضوية التحكيم بمونديال الشباب والناشئين ومونديال الخيول الصغيرة، كما يرأس الحمادي لجنة التحكيم في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وأكد الحمادي أن رئاسة التحكيم في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي أقيم أخيراً بأوستن بارك إلى جانب المهرجانات السابقة التي احتضنتها إيطاليا، منحته الثقة الدولية بإدارة سباقات تستوعب أعداداً كبيرة من المشاركين مثل مهرجان اليوم الذي يشارك فيه 257 فارساً، مشيراً إلى أن الوصول لهذا المستوى الفني ثمرة الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متوجهاً بالشكر إلى مؤسسة ميدان التي تحرص على إبراز الفريق الإماراتي والجانب الفني لأبناء الدولة في الجانب الفني.