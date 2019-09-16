«حيان» بطل كأس رئيس الدولة

المصدر: دونكاستر - البيان الرياضي

ضرب المهر «حيان لياس» بإشراف المدرب فريدريك سانشيز، وقيادة الفارس يوريتز مينديزابال، والتابع لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، موعداً مع إنجاز جديد بفوزه بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته التاسعة، التي أقيمت في مضمار دونكاستر بالمملكة المتحدة، أول من أمس، ضمن الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 م، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق. وبلغت مجموع الجوائز 80 ألف جنيه إسترليني، ومثل ختام الديربي العربي البريطاني.

ورفع «حيان» رصيد انتصاراته إلى 4 من أصل 6 مشاركات، ليؤكد المكانة العالمية الكبيرة لياس لإدارة سباقات الخيل والإنجازات الإماراتية المبهرة في أعرق المضامير الأوروبية، بشعار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يقود الخيل العربي لأعلى المراتب العالمية، كما تحقق خيول سموه أبهى الانتصارات والنجاحات في مختلف المضامير الأوروبية والعالمية، بما يعكس الاهتمام الكبير لسموه، والمكانة المرموقة التي تقف بها اليوم ياس لإدارة سباقات الخيل، التي تمثل أحد أهم المؤسسات والمرابط العالمية الكبيرة، وتجسدت بها فوز سموه بجائزة لقب أفضل مالك ومربي خيول في بريطانيا لعام 2019، في ظل ما تسطره خيول ياس من إنجازات كبيرة، وعروض قوية، وما تحظى به من اهتمام ورعاية كبيرة من قبل سموه.

تتويج ومحطات

شهد السباق وتوج الفائزين، فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، الذين قاموا بتسليم كؤوس اللقب للمدرب فريدريك سانشيز، والفارس يوريتز مينديزابال، وبختام المحطة البريطانية التاسعة، تنتقل الكأس الغالية يوم 27 أكتوبر المقبل، لتقام في بولندا للمرة الأولى، وهي من الخطط الجديدة للجنة المنظمة، وستكون المحطة الختامية للجولات الأوروبية، وبعدها ستقام في المملكة المغربية يوم 17 نوفمبر، ويسدل الستار على نسختها السادسة والعشرين بمحطة السعودية، التي ستقام 5 ديسمبر المقبل.

تهنئة بالإنجاز وهنأ مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تتويج المهر «حيان» بلقب المحطة البريطانية التاسعة، وقال: إنجاز يمثل تأكيداً جديداً على مكانة خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وانتصاراتها الكبيرة التي تشهد لها أعرق المضامير الأوروبية والعالمية، وهو دليل آخر على دور سموه الكبير في دعم خيول الإمارات للتألق في المضامير العالمية، وبدوره، توجه فيصل الرحماني، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بفوز المهر «حيان» بالديربي الإنجليزي، وإضافة لقب جديد له، بعد الظفر بالديربي الفرنسي، وأضاف: نفخر بالمنجزات الكبيرة التي سجلتها كأس رئيس الدولة للخيول العربية في جولة دونكاستر، والذي جاء اختياره في ظل الخطط المتطورة المتبعة من قبل اللجنة المنظمة، والتي تعمل على إقامة سباقات الكأس الغالية بأعرق المضامير، وبأهم المهرجانات العالمية للتعريف برسالة الإمارات ونهجها السامي، ودور القيادة الرشيدة ومكانة الحدث.

55000

شهد السباق الذي أقيم ضمن مهرجان سانت ليجر في مضمار دونكاستر العريق، حضوراً جماهيرياً كبيراً يفوق 55 ألف متفرج، ما يعكس الخطط الهادفة والجهود الصادقة باختيار تنظيم السباق، ضمن أهم وأكبر المهرجانات الكلاسيكية الخمسة الكبرى في المملكة المتحدة، ومع النجاح الجديد لمحطة بريطانيا، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في 9 جولات، 175 ألف متفرج، من أرض المضامير العالمية التي أقيمت فيها الجولات.