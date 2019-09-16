«رامز العزيز» يحلّق بكأس زايد في سردينيا

المصدر: سردينيا - البيان الرياضي

حلّق الجواد «رامز العزيز» لمالكته مانويلا ديفاريو، بقيادة الفارس أنتونيو فريزو، بلقب الجولة التاسعة لكأس زايد (قوائم) لمسافة 2400 م، والذي احتضنه مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية أول من أمس.

وحل ثانياً «مانو تاوي» بقيادة ماريو سانا، وثالثاً «زوي دي جالورا» لمالكه بيكوني جيوفاني، بقيادة دومنيك ميجالى، فيما ظفرت الفارسة ماري أنطوانيت مورو، على صهوة البوني «سيلفان»، بالجولة العاشرة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني»، لمسافة 600 م، بمشاركة 15 من الفرسان والفارسات، تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، وجاءت ثانية الفارسة ماتيا اتزيني على صهوة «توتو»، وثالثة الفارس الساندرو سانا على صهوة «ابروتش»، وفي إطار منافسات تلك البطولة، يشهد مضمار غلين عصر اليوم، فعاليات الجولة الحادية عشرة، وتعتبر بطولة البوني، من أكثر البطولات اجتذاباً للفرسان الصغار، وتحظى بالاهتمام والمتابعة، وهي مخصصة للفرسان في سن 10 إلى 13 عاماً، يمتطون صهوات الخيول الصغيرة «البوني» التي لا يزيد ارتفاعها على 134 سم، ومن أبرز المرشحين، الفارس زيم دو لاندشير البالغ من العمر 13 عاماً، ويقود «ديندريم»، وشقيقه زاري دو لاندشير ( 12 عاماً)، على صهوة «بيلي»، وتنافس أيضاً الفارسة سارا ديفاليت ( 11 عاماً)، على صهوة «سايرانو الثاني»، ومارين روسير ( 11 عاماً)، على صهوة «لوتجي سي»، وإيما بوتو ( 10 سنوات)، على صهوة «سبيشال».

كأس الوثبة

وفاز الفارس أنتونيو فريسو، على صهوة المهر «كويلا نيرا»، لمالكه مانويلا ديفاريو، بكأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم لمسافة 1800 م، والبالغ جائزته 9,460 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة)، وشارك فيه 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، واحتل المركز الثاني الجواد «سهرانو دو كايرو» لفيصل الرحماني، بقيادة ماريو سانا، وجاء ثالثاً «ستريا دو باين» لار زد دوباين، بقيادة أندريا فيلي، وأقيمت السباقات بالتزامن مع النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وعقب ختام السباقات، قامت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «إيفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، بتتويج الأبطال الفائزين وأعضاء مضمار كيليفاني.

صوايا تشيد

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، بنجاح السباق، من خلال الحضور الجماهيري الغفير الذي أتي للمضمار، لمتابعة سباقات الخيول العربية على لقبي كأس زايد والوثبة ستاليونز، وأكدت أن سباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، كان على قدر التحدي لفرسان المستقبل، ولاقى تشجيعاً كبيراً من الجمهور الذي تفاعل أيضاً مع جميع السباقات.