«بيناتبو» لجودلفين الأسرع في إيرلندا

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

خطف «بيناتبو» لجودلفين الأضواء بمضمار «كراه»، أمس، في إيرلندا، بانتزاعه لقب سباق «غوف فنست أوبراين ناشيونال ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى بقيادة وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.21.82 دقيقة وبفارق 9 أطوال عن «أرموري» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب إيدين أوبراين.

وشهد المضمار نفسه فوز «سيرش فور أ سونغ» بلقب سباق «سانت ليجر» الإيرلندي لمسافة 2200 متر للفئة الأولى بقيادة كريس هايس وإشراف المدرب ديرمونت ويلد، مسجلاً زمناً قدره 3.3.24 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «كيو غاردنز» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب إيدين أوبراين، فيما جاء في المركز الثالث «ساذرن فرانس» بقيادة سيمي هيفرنان، وتلاه «كروس كاونتر» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.