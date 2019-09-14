«مانو» تبحث عن كأس زايد في سردينيا

المصدر: سردينيا - البيان الرياضي

يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، عصر اليوم، الجولة التاسعة من كأس زايد لمسافة 2400 متر، من فئة القوائم، والجولة العاشرة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، وكأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وخصصت الجولة التاسعة لكأس زايد (قوائم) لمسافة 2400 متر البالغة جائزتهة 35.200 يورو، للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 10 خيول أبرزها المهرة «مانو تاوي» بقيادة ماريو سانا وتنطلق من البوابة الثالثة.

وكانت «مانو» بقيادة الفارس أندريا فيلي قد فازت بلقب العام الماضي بفارق 2.75 طول على رفيقتها بالإسطبل المهرة «نينا تاوي» بقيادة الفارس ماريو سانا، وتعود ملكيتهما للمالكة الألمانية مانويلا دافيريو بإشراف المدرب أندو بوتي.

ومن أقوى المرشحين للقب «باي راينال» بقيادة أندريه فيلي، وينطلق من البوابة التاسعة، و«رامز العزيز» بقيادة أنتوني ديتوري، وينطلق من البوابة العاشرة، وحل ثالثاً في نسخة العام الماضي، و«سيدلسو» بقيادة إف ديتوري، وينطلق من البوابة الرابعة.

وينافس على اللقب أيضاً «تريد» بقيادة ان مورو، وينطلق من البوابة الأولى، و«ارجانو دي شيا» بقيادة أي فيوري، وينطلق من البوابة السادسة، و«اوساروس» بقيادة أي دياس، وينطلق من البوابة الثامنة.

ويطمح للقب أيضاً «فولكانو باي بونورفيسو» بقيادة جي سانا وينطلق من البوابة الخامسة، و«زفيرو دي شيا» بقيادة أي جوداني، وينطلق من البوابة السابعة، و«زوي دي جالورا» بقيادة أي دي ميجالي، وينطلق من البوابة الثانية.

الجولة العاشرة

وينافس في الجولة العاشرة لمسافة 600 متر لسباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» التي لا يتجاوز ارتفاعها 1.40 سم، 15 من الفرسان والفارسات، تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.

ويسعى للتأهل الفارس أي اتزيني على صهوة البوني «كوارتا لونا»، وأر مولا على صهوة «مندوليدا»، وأي جيانون على صهوة «تيفاني»، وإم أي مورو على صهوة «سيلفيا»، وجي تولا على صهوة «كراتوس»، وأي سانا على صهوة «ابروتش».

وينافس على اللقب بي جاليري على صهوة «كويتا»، وإم بونجا على صهوة «بامبولينا»، ودي سانا على صهوة «سبريت»، وإم اتزيني على صهوة «توتو»، وسي بنتوس على صهوة «ساوند»، وأي سوليناس على صهوة «جيجانتي».

وهناك الفارس جي بينا على صهوة البوني «سيتا»، وأي سوليس على صهوة «برونيتا»، وإس بينا على صهوة «لونا». وكان الفارس الإيطالي توماس إينا على صهوة البوني «سانجريا» قد نال لقب العام الماضي وتأهل للنهائيات.

كأس الوثبة

ويجتمع لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر البالغ جائزته 9.460 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة) لدعم صغار المربين والملاك، 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ متساوية نسبة لتقارب مستويات الخيول.

ويتقدم المتنافسين الجواد «أسكارو» بقيادة أي فيوري وينطلق من البوابة السابعة، و«ستريد باي دانيلوفا» بقيادة أي دياس، وينطلق من البوابة الثانية عشر، و«اديس دو لوهيلي» بقيادة إس ميرو، وينطلق من البوابة الحادية عشرة.

ومن أقوى المرشحين للقب «ايدو ستار» بقيادة بي ساليس، وينطلق من البوابة الثالثة، و«انثيا باي اتنا بقيادة اف ديتوري، وينطلق من البوابة الأولى، و»اكويلا نيرا«بقيادة أنتونيو فريزو.

شعار

تقام فعاليات المهرجان العالمي، بالتزامن مع عام التسامح، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية الأصيلة في العالم.