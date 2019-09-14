أبطال المستقبل يتنافسون على كأس رئيس الدولة

المصدر: دونكاستر - البيان الرياضي

تواصل سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين رحلتها العالمية، بنجاحات مبهرة وأصداء واسعة، ويستضيف مضمار دونكاستر العريق في المملكة المتحدة اليوم المحطة التاسعة من أصل 12 جولة تجوب كافة دول العالم وذلك بالتزامن مع عام التسامح.

وتقام الكأس الغالية برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه ودعم الملاك والمربين بكافة المضامير العالمية وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربي، دعماً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتحفل المحطة البريطانية ، بمواجهات مثيرة مرتقبة بين الخيول الواعدة من النخبة وأبطال المستقبل لسباقات الخيل العربي التي تمثل أفضل مرابط الخيل العالمية، ومن المعطيات التي ترفع سقف التحدي فوز الخيل المرشح بمواجهة الديربي الفرنسي، وانتقال تطلعاته اليوم إلى محطة دونكاستر لحسم القمة في صراع ختام الديربي العربي الإنجليزي على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية التي تقام ضمن مهرجان سانت ليغر الشهير ضمن الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر والمخصصة للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه استرليني.

وتمثل خيول الإمارات في المحفل العالمي المهرة الوحيدة في السباق «فرحة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وهي ابنة الفحل السعودي والفرس مزينة، وملك انتصارين من 4 مشاركات، ويشرف على تدريبها المدرب جيمس اوين ويقودها الفارس داين اونيل، كما يتقدم المرشحين المهر «حيان لياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

كما تضم قائمة الخيول المشاركة المهر الناشئ «ابن غدير» لـياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وينحدر ابن غدير من نسل «مارد الصحراء» والفرس «غدير» تحت إشراف المدرب فريدريك سانشيز، وقيادة الفارس جوليان جروجيان، ويملك انتصارين من أصل 7 مشاركات في السباقات العالمية.

قيمة كبيرة

أشاد مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بدور محطة المملكة المتحدة وأهميتها الكبيرة بين المحطات المعتمدة وخصوصاً وهي تقام في مضمار دونكاستر العريق بالتزامن مع سباقات مهرجان سانت ليغر والتي تعد من أشهر السباقات العالمية.

وقال: نفخر بالوصول للمحطة التاسعة من أصل 12 محطة عالمية بشعار كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وإيصال رسالة دولة الإمارات ونهجها السامي إلى كافة الدول بأهداف إعلاء شأن الخيل العربي، مبيناً أن الوصول لهذه المرحلة بقيمة المكتسبات الكبيرة والمنجزات التي تحققت ما هو إلا انعكاس حقيقي لمكانة دولة الإمارات وريادة الكأس الغالية.

وأضاف: إن النجاحات الكبيرة التي قطعتها الكأس الغالية وهي تجوب دول العالم بحلتها الجديدة ورسالتها السامية للعام الرابع على التوالي وعلى مدار 26 نسخة، تمثل مصدر فخر واعتزاز لقطاع الخيل والفروسية والدولة، ولم تحقق تلك المكاسب لولا الدعم السخي والاهتمام الكبير المقدم من القيادة الرشيدة لمسيرة الحدث الغالي، في ظل توجيهات واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية بسلسلة السباقات التي برهنت حضورها القوي وسمعتها العالمية.

إنجازات كبيرة

وأعرب فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية عن فخره واعتزازه بمسار الإنجازات الكبيرة التي تحققها الكأس الغالية والرافدة للمسيرة التنموية للدولة، في ظل النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة لكافة خططنا وبرامجنا وسباقاتنا على الصعيد العالمي.

وقال: بعد أن أكملنا ولله الحمد 8 محطات بحجم وقيمة كبيرة، نصل اليوم إلى محطة المملكة المتحدة التي تمثل قوة داعمة لسلسلة سباقاتنا السنوية، لما لها من مكانة عالمية كبيرة.

وأضاف: إن الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته المستمرة تقود كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لفضاء النجاحات العالمية، مبيناً أن المحطة البريطانية تمثل تأكيداً جديداً ودليلاً قاطعاً على مكانة الإمارات الاستراتيجية في خارطة سباقات الخيول العالمية ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي، موضحاً أن محطة المملكة المتحدة تحقق في كل عام الإضافة الكبيرة لسلسلة سباقاتنا وتساعد على تحقيق أرقام قياسية كبيرة ومنجزات مضاعفة عن العام الماضي.

تغطية

تواكب قناة ياس سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بكافة جولاتها العالمية وصولاً للمحطة التاسعة التي تقام بمضمار دونكاستر اليوم، حيث تقدم تغطية تلفزيونية مباشرة استثنائية، وتبدأ التغطية بتوقيت الإمارات باستوديو مباشر من قناة ياس بتمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك بعرض تقارير تلفزيونية عن مسيرة المنجزات التي تحققها كأس رئيس الدولة في محطاتها العالمية بجانب تقديم قراءات المحللين بخصوص سباقات مهرجان سانت ليجر ومن بينها الكأس الغالية بجانب المقابلات التلفزيونية من أرض المضمار، وتليها في تمام الساعة 7:20 مساء انطلاقة السباق.