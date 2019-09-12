موسم القدرة ينطلق 17 أكتوبر

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن برنامج انطلاقة الموسم الجديد لسباقات القدرة، حيث يبدأ السباق الأول 17 أكتوبر المقبل بالسباق التأهيلي لمسافة 40 كم بمدينة دبي الدولية للقدرة، فيما تبدأ انطلاقة أولى المنافسات في قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة يوم 26 أكتوبر للإسطبلات الخاصة.

وستكون جماهير القدرة على موعد يوم 30 نوفمبر لأولى السباقات القدرة المحلية الكبرى، إذ سيقام سباق اليوم الوطني بالوثبة، وسباق يوم الشهيد في سيح السلم.

وينطلق يوم 27 ديسمبر مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ويختتم يوم 4 يناير 2020.

ويشهد يوم 8 فبراير من العام المقبل انطلاقة كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة. وينطلق مهرجان ولي عهد دبي للقدرة يوم 2 مارس ويختتم 7 مارس بالسباق الرئيسي. وسيكون سباق كأس المدربين ختام موسم القدرة في الدولة، يوم 21 مارس.