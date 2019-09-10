«عسكر ودوبلكس» بطلا كأس زايد ومونديال «أم الإمارات» في إسبانيا

المصدر: سان سباستيان - البيان الرياضي

توّج الجواد «عسكر» بقيادة فرانسوا زافير بيرترا، بطلاً للجولة الثامنة من كأس زايد للخيول العربية الأصيلة، فيما ظفر الفارس الإيطالي ريكاردو إيجوبيني، بلقب الجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وفازت الفارسة إيرين مورينو بلقب الجولة التاسعة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني الصغيرة، ونالت المهرة «بيتيت برنسيس» جائزة سباق كأس الوثبة ستاليونز، وأقيمت هذه السباقات، أول من أمس، بمضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

كأس زايد والمونديال

وعودة لسباق كأس زايد لمسافة 1600م، البالغة جائزته 17,000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والذي شاركت فيه 6 خيول، جاء متكافئ بين الخيول الأربع الأولى التي تنافست بضراوة حتى خط النهاية، وخطف «عسكر» اللقب في نهاية الأمر بفارق 0,75 طول عن «أمجز دو بيبول» لمارسيل ميزي، بقيادة بي فايوس، فيما جاء ثالثاً «عون» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتوج الفارس الإيطالي ريكاردو إيجوبيني على صهوة «دوبلكس» لفيصل صديق المطوع، بطلاً لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين لمسافة 2000م، البالغة جائزته 11.900 يورو، وبفارق 4.5 أطوال، حلت الفارسة الإسبانية أليخاندرا كوتريز على صهوة «فاوست فير» لجيرارد لاريو في المركز الثاني، فيما حلّ ثالثاً «الماجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة الفارس الدنماركي ليام دوران، وعقب ختام الشوطين قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي، بتتويج الأبطال الفائزين.

جولة «البوني»

وتوّجت الفارسة إيرين مورينو (10 سنوات) على صهوة «فاني»، بطلة للجولة التاسعة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني الصغيرة، الذي اجتذب 11 فارسة، وجاءت ثانية جورجينا أيهم (11 عاماً) على صهوة «هوني بي»، فيما جاءت ثالثة الفارسة أراتكس باليردي (10 سنوات) على صهوة «فلير».