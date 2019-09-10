«خير الشام» يتوّج بكأس رئيس الدولة

المصدر: لاهاي - البيان الرياضي

نجح المهر «خير الشام»، بإشراف المدرب توما فورس، وبقيادة الفارس جيرومي كابري، من انتزاع كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الثامن ضمن المحطة الثامنة من سلسلة سباقات الكأس الغالية في نسختها السادسة والعشرين، بالتزامن مع عام التسامح، والتي أقيمت أول من أمس، في مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، وأقيم السباق لمسافة 2000م للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت مجموع جوائزه 30 ألف يورو، ضمن فئة جروب «3»، وبمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في هولندا وأوروبا، وبفارق ربع طول حلّ «لايتينغ بولت» ثانياً، وجاء المهر «ميسي» ثالثاً.

مكتسبات كبيرة

وحققت المحطة الهولندية الثامنة مكتسبات كبيرة وإضافية للجولات التي تجوب دول العالم، نتيجة الحضور الجماهيري الكبير والدبلوماسي الرفيع للحدث، والجهود المميزة التي قامت بها سفارة الدولة في مملكة هولندا بدعوتها لممثلي البعثات الدبلوماسية للدول العربية والصديقة، كما حظيت الكأس الغالية بإشادات هولندية وأصداء دبلوماسية واسعة، بما يواكب مكانة الدولة والحدث الذي يقام برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة شأن الخيول العربية الأصيلة بكل دول العالم، انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تتويج الفائزين

وشهد السباق وتوّج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، بحضور ياسر الشميلي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة في مملكة هولندا، ومارجريت دي رويتر رئيسة اتحاد الخيل العربية في هولندا، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى الحمادي وعمر الزرعوني ممثليْن عن سفارة الدولة، وتسلّم الفارس جيرومي كابري كأس الجولة الثامنة، كما شارك فيصل الرحماني بصفته رئيساً للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، بتتويج الفارسة جوريسو بوجوريتس، على صهوة الجواد البلجيكي «الفحل»، الذي يعود لجوريكو فيرستريبن، بجائزة شوط كأس إسطبلات الخالدية، الذي أقيم ضمن الشوط الرابع في مهرجان مضمار دوندخت وذلك بالتزامن مع كأس رئيس الدولة للخيول العربية، لمسافة 1800م ضمن فئة ليستد.

ثمرة الدعم

وتوجّه فيصل الرحماني بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة ختام المحطة الثامنة والنجاحات الكبيرة التي سجلتها المحطة الهولندية، وقال: الدعم السخي الذي يقدمه سموه نلمس ثماره في كل محطة من محطات الحدث الغالي الذي يقام بالتزامن مع عام التسامح، الأمر الذي يمنحه قيمة وأهمية كبيرة، ومن خلال وجودنا المتنوع بكل دول العالم نتابع بفخر وإعجاب المكانة المرموقة التي تحظى بها الكأس الغالية في كل محطة من محطاتها المعتمدة، وهي دلالة كبيرة على قيمتها العالمية ودورها الريادي في إبراز رسالة الإمارات واهتمامها الكبير بإعلاء شأن الخيل العربية.

أصداء واسعة

وأضاف: نعرب عن فخرنا بالأصداء الكبيرة التي سجلتها المحطة الهولندية، والتي تمثل إضافة جديدة لسلسلة نجاحات كل المحطات للكأس الغالية ضمن أجندة النسخة السادسة والعشرين، بما يرسخ مكانة الإمارات بين الأمم، مبيناً أن اللجنة المنظمة تحرص بكل خططها على مضاعفة قيمة المنجزات التي حققتها سباقات هذا العام، والعمل على تقييم كل محطة بعد ختامها من أجل تحقيق علامات النجاح الكاملة تنظيمياً وفنياً.