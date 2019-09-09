«منسترل» ينتزع كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

انتزع المهر «منسترل» لعائلة نياركوس، بقيادة جوليان كروسجين، لقب الجولة الثامنة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري فليبر» على الساحة الفرنسية، والذي أقيم أول من أمس، على مضمار مونت دو مارسان، تماشياً مع استراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي عاصمة الخيول العربية).

ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيول العربية.

وجاء سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز «بري فليبر» لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 18 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، حافلاً بالإثارة والتشويق بمشاركة 15 خيلاً، وجاء السباق حافلاً بالتنافس القوي، وخطف «منسترل» المنحدر من نسل «مجد العرب» لقب السباق بفارق عنق عن «سيتيون دو غزال» لمزرعة دو غزال ايرل البيسيس، بقيادة الكساندر جافلان، وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 2:21:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «كبير»، بقيادة كليمنت كاديل، وفي المركز الرابع «صباح الشام» لندي موصلي، بقيادة الفارسة لوري فولارد.

وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والدولي.