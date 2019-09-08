«عون» يبحث عن كأس زايد في سان سباستيان

المصدر: سان سباستيان - البيان الرياضي

يحتضن مضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد عصر اليوم، فعاليات الجولة الثامنة من كأس زايد، والجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «ايفهرا»، والجولة التاسعة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، إلى جانب سباق كأس الوثبة ستاليونز، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

كأس زايد

وخصص كأس زايد لمسافة 1600م، البالغة جائزته 17 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 6 خيول، وأبرزها «عون» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويقود «عون» الفارس روبرتو كارلوس مونتنيجرو، ومن أبرز انتصاراته لقب الجولة الثالثة لكأس زايد (قوائم)، لمسافة 1900م بمراكش، وكأس رئيس الدولة للفئة الثالثة بمضمار اوستند في بلجيكا، ومن المنافسين على اللقب «أمير الشام» بقيادة جي كروسجين، و«نيف» بقيادة الكساندر جافلان، و«عسكر» بقيادة فرانسوا زافير بيرترا، و«سوبر ديوتي» بقيادة ام فولون.

ويكمل القائمة «امجز دو بيبول» بقيادة بي فايوس.

مونديال «أم الإمارات»

ويتنافس في سباق مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 2000 م، البالغة جائزته 11.900 يورو، 6 من الفرسان والفارسات، وتتصدر المرشحين صاحبة الأرض الإسبانية اليخاندرا كوتريز على صهوة «فاوست فير»، والدنماركي ليام دوران على صهوة «الماجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ويمثل إيطاليا ريكاردو اياكوبيني على صهوة «أي جي اس الزعيم»، والبلجيكي فيليس جاكوب على صهوة «فاوست فلاش» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وتسعى الفارسة البولندية جوانا كرزيبوسكا لاقتلاع ورقة التأهل على صهوة المرشح الأول «ووكون» للخيالة السلطانية العُمانية، وتقود الفارسة الألمانية ميلينا ايهم الجواد «دوبلكس» لفيصل صديق المطوع.