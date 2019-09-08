نخبة الخيول العالمية تتنافس على كأس رئيس الدولة

المصدر: لاهاي - البيان الرياضي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية، اليوم، نحو مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا، والذي يستضيف المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تواصل جولاتها العالمية بنجاحات مبهرة، ضمن أجندة النسخة السادسة والعشرين والتي تقام بالتزامن مع عام التسامح، ويتنافس على الكأس الغالية، مجموعة مميزة من نخبة الخيول والمرابط العالمية التي تمثل صورة نموذجية وتأكيداً مهماً على تفاعل أفضل الإسطبلات والملاك والمربين بكل مضامير أوروبا والعالم، مع سباقات الكأس الغالية بكل محطة وبأبهى صورة، بما يعزز الدور الريادي لهذه السلسلة التي تقام على مدار 26 عاماً.

رعاية ودعم

ويقام الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل، بكل دول العالم ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على رعاية وزيادة إنتاج الخيل ورفع مستوى التنافس في أهم المهرجانات والسباقات العالمية، انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الهادف لإعلاء وترسيخ مكانة الخيل العربي العريقة وأصالته في كل المضامير العربية والعالمية.

الشوط الثامن

ويشرف على تنظيم سلسلة سباقات الكأس الغالية اللجنة المنظمة العليا برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الهولندي للخيول العربية، ويتألف مهرجان مضمار دوندخت، من 11 شوطاً، وينطلق سباق الكأس الغالية، في الشوط الثامن لمسافة 2000م للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 30 ألف يورو، حيث استطاع السباق أن يحقق تقدماً مهماً على صعيد التقدم بالتصنيف، بعد أن ارتقى من فئة ليستد إلى فئة جروب «3» بمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في هولندا وأوروبا، ما يمثل نجاحاً جديداً لسباقات الكأس الغالية وإضافة مهمة لمسيرتها الريادية.

أبرز المرشحين

ويتقدم المشاركين الجواد «لايتينغ بولت» العائد للاند جود واتر لاند، حيث سبق له التتويج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطات هولندا العام الماضي وإيطاليا عام 2017، ودونكاستر البريطانية في عام 2016، ولديه 11 فوزاً من أصل 27 مشاركة في مختلف السباقات العالمية، ويقوده في سباق اليوم الفارس الأيرلندي تاج اوشيه، كما تتواجد في قائمة المرشحين المهرة «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة أوين والش، والتي نجحت في آخر مشاركة لها في تحقيق انتصار مهم بفوزها بلقب سباق طيران الإمارات بريمير للتكافؤ لمسافة 1600م، الذي أقيم في نيوبيري ضمن سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة الـ38، كما ينافس على اللقب المهر «خير الشام»، بقيادة الفارس جيرومي كابري، ولديه انتصارين من أصل 4 مشاركات، وهناك الجواد البلجيكي «ميسي» العائد لفيدو كيرسميكرس، ويقوده الفارس كريستوف دهينيس، بجانب كل من: «سومان» بقيادة ستيفان فرانسوا، والجواد البريطاني «فاريتز فهر» بقيادة الفارس ديفيد تيرنر، والمهرة «فلاينج هاي» ابنة داحس والعائدة للاند جود واترلاند بقيادة الفارسة سارة فيرميرش.