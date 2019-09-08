خيول الإمارات تواصل إنجازاتها في المضامير العالمية

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

واصلت خيول الإمارات سجل إنجازاتها الباهرة في مختلف المضامير العالمية، حيث شهد مضمار «مون فالي» بأستراليا فوز «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بسباق «ميتيس ماكوين ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية بقيادة الفارسة جامي كاه، وإشراف المدرب ديفيد هايس وتوم البرتيني، مسجلاً زمناً قدره 58.40 ثانية وبفارق رأس عن «بونس أواي».

وشهد نفس المضمار فوز «اكسيلبيريت» لجودلفين بسباق «آنجلز اتلانتك ستيكس» المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، بقيادة الفارس كريج وليامز وإشراف المدرب جيمس كمينجز، مسجلة زمناً قدره 1.11.40 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع طول عن «ساسي ساليتاج» بقيادة بن آلن.

كما شهد مضمار «كمبتون» في بريطانيا، فوز «رويال لاين» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بلقب سباق «صن ريسينغ سبتمبر ستيكس» لمسافة ميل ونصف ميل للفئة الثالثة بقيادة روبرت هافن وإشراف جون جوسون، مسجلاً زمناً قدره 2.31.55 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن «متصدر» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم فيما جاء «برنس أوف آران» لسعيد بالعبيدة في المركز الثالث بقيادة ستيف دونوهو وإشراف شارل فيلوز.

وحل «ماونتن هنتر» لجودلفين في المركز الخامس، فيما جاء في المركز السابع «بست سوليوشن» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس بات كوسجراف.