«إماراتي» أبرز المرشحين للفوزبـ «كأس الوثبة ستاليونز» في بلجيكا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد مضمار وارجيم البلجيكي اليوم، الجولة الرابعة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2120 م وتبلغ جائزته 5 آلاف يورو، وتشارك فيه 10 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فما فوق، ويتصدر الترشيحات الجواد «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي اليوم، فعاليات الجولة 18 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، «بري فليبر»، وتبلغ مسافة السباق 2000 م وخصص، للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن 3 سنوات فقط، ويشارك فيه 15 خيلاً وتبلغ جائزته 18 ألف يورو.

وأبرز الخيول المتنافسة على اللقب «مهيمن» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بقيادة جان بيرنارد ايجوم، ويدخل المنافسة بقوة «بيلكوار» بقيادة فالنتين سيجوي، و«خطاب دو فاوست» بقيادة جوليوم جاي، و«جوهر دو بيريول» بقيادة فولون.

تأتي إقامة السباقان ضمن النسخة 11 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي عاصمة الخيول العربية»، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في العالم.