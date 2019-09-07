«بست سوليوشن» لجودلفين في «سبتمبر ستيكس» اليوم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يخوض الجواد «بست سوليوشن» لجودلفين، الفائز ثلاث مرات في «جروب 1»، مشاركته الأولى في 2019 من خلال المنافسة اليوم في سباق «سبتمبر ستيكس»، جروب 3، ويقوده بات كوسغريف ويتنافس معه على اللقب 12 جواداً، ويعود «بست سوليوشن» إلى مسافته المثلى 3200م، وكان احتل المركز الثامن بسباق ملبورن كب في فليمنغتون، بأستراليا، «جروب 1» في نوفمبر الماضي، كما سجّل ثلاثة انتصارات في مستوى «جروب 1» على مسافة ميل ونصف خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر الماضي، وفاز بسباقات غروسر برايز فون بادن، وغروسر برايز فون برلين في ألمانيا وكأس كولفيلد في استراليا.

ويبرز من بين المتنافسين «متصدر» الفائز عدة مرات على الأرضية الاصطناعية، و«رويال لاين» بطل سباق نوفمبر هانديكاب، «برينس أوف أران» الثالث بسباق ملبورن كب في العام الماضي.

من ناحية أخرى يشارك «ماونتين هنتر» لجودلفين وبقيادة هيكتور كراوش اليوم في سباق بمضمار كيمبتون بارك في المملكة المتحدة لمسافة 2400 م على أرضية صناعية، وسبق لـ«ماونتين هنتر»، الفوز بسباق تكافؤ رفيع، لمسافة 2400 م بمضمار ميدان في الدولة، في فبراير الماضي. واحتل المركز الثامن بفارق ضئيل بسباق تكافؤ رفيع مسافته 2000 م في مضمار غوودوود بانجلترا 30 يوليو الماضي.

سباقات مميزة

وقال سعيد بن سرور مدرب «بست سوليوشن» و«ماونتين هنتر» إن «بست سوليوشن» خاض سباقات مميزة في العام الماضي ومنحناه فترة استراحة طويلة حتى يستعيد حيويته عقب موسم مزدحم بالمشاركات، وكانت حصته التدريبية الأخيرة جيدة وأنا مسرور بمستوى أدائه للتمارين في الإسطبل، وتعد مشاركته بسباق «سبتمبر ستيكس» الأولى له عقب فترة طويلة ونتوقع أن يتحسن مستواه كثيراً.

وأضاف: تعد مسافة 2400 م مثالية للجواد «هنتر ماونتين» وهو بحالة جيدة حالياً وأتطلع لأداء تنافسي مشرف من الجوادين..

مشاركة

على جانب آخر يشارك «بريكنريدج» بقيادة مايكل ستيدامو إشراف ميتشيل موريل اليوم في سباق «ارلنغتون واشنطن فيوتشرتي» في الولايات المتحدة لمسافة 1400 م على أرضية اصطناعية، وهو من المصنفين في هذه المسافة وسبق له الفوز بالسباق نفسه العام الماضي.