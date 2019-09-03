هانا بطلة مونديال «أم الإمارات» في الدنمارك

المصدر: كوبنهاجن- البيان الرياضي

توجت الفارسة السويدية هانا مارتنسون، على صهوة الجواد «أفجان»، بطلة للجولة السادسة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، للفرسان المتدربين، والذي أقيم، أول من أمس، بمضمار كلامينبورج في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

فوز وتتويج

وشارك في سباق مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 1800م، والبالغة جائزته 74 ألف كرونة دنماركية، 7 فرسان وفارسات، وقدمت الفارسة هانا مارتنسون عرضاً رائعاً في السباق، توجت به جهودها، فيما جاءت في المركز الثاني الفارسة الإسبانية اليخاندرا كوتريز على صهوة «جلدي كرو»، وحل ثالثاً الفارس الإيطالي ستيفانو ريموندو على صهوة «أيمن»، وعقب ختام السباق قام بتتويج الفائزين، كل من فاطمة خميس المزروعي سفيرة الإمارات لدي مملكة الدنمارك، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المدير العام للوثبة ستاليونز، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «ايفهرا»، رئيسة لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار».

عنوان التقارب

وحرصت السفيرة فاطمة خميس المزروعي، على حضور ومتابعة السباق، وأعربت عن فخرها بالفعاليات التي تقام ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مشيرة إلى أن الرياضة دائماً هي عنوان التقارب بين كل دول العالم، وأعربت عن سعادتها بحضور المهرجان الكبير في الدنمارك، مشيرة إلى أن تنظيم «مونديال أم الإمارات» للفرسان المتدربين، يعكس الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، التي تجسد الموروث الإماراتي، وثمنت دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم دور المرأة وتمكينها في العمل الوطني، والمنافسات الرياضية، ورفع مكانة المرأة الإماراتية، وقالت: إن نسخة العام الحالي في الدنمارك والتي تميزت بالتنظيم الرائع، وجدت اهتماماً جماهيرياً غير مسبوق من خلال الحضور الكبير للجمهور، تقدمهم نخبة من السياسيين والدبلوماسيين، ورجال الأعمال وصفوة المجتمع الدنماركي.

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يقام المهرجان العالمي، بالتزامن مع عام التسامح، وتحت شعار «عالم واحد - 6 قارات- أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة»، ويستضيف مضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 9 سبتمبر الجاري، فعاليات الجولة الثامنة من كأس زايد، والجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إيفهرا».