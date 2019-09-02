«شارلوت» بطلة دولية لطيفة بنت منصور لخيول «البوني»

المصدر: نيوزيلندا - البيان الرياضي

توجت الفارسة النيوزيلندية شارلوت نيو على صهوة البوني «أرماديل هيتاري» لنادي ويكاتو هنت، بطلة للجولة الثامنة من سباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني»، على مسافة 300 م، والتي أقيمت أمس الأول على مضمار هاستينجس العشبي بنيوزيلندا، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتعتبر بطولة البوني، من أكثر البطولات اجتذاباً للفرسان الصغار، وهي مخصصة للفرسان في سن 9 إلى 15 عاماً، يمتطون صهوات الخيول الصغيرة «البوني» التي لا يزيد ارتفاعها على 148 سم، وتفوقت شارلوت التي بدت سعيدة بتأهلها إلى نهائيات أبوظبي في نوفمبر المقبل، وتمثيل نيوزيلندا في نهائي السلسلة، وحلت ثانية الفارسة جيسيكا لورانس على صهوة البوني «سليبري» لنادي سي اتش بي.