«فاسليف» يتوج بطلاً لـ«كأس زايد» في قازان

المصدر: قازان - البيان الرياضي

توج المهر «فاسليف» لاتش اس سي دينامو تتارستان، وبقيادة الفارس ميرزابيك كابوشيف وبإشراف أندريه لايخوف، بطلاً للجولة السابعة لكأس زايد لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 25 ألف يورو، وفاز الفارس الكساندر شيرنوف على صهوة البوني «بومادكا» بالجولة السابعة لدولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» لمسافة 500 متر البالغة جائزته 30 ألف روبل روسي.

فيما ظفر الجواد «باربوكسين» بلقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر والبالغة جائزته 5 آلاف يورو، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار قازان بجمهورية تتارستان للعام السادس على التوالي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية».

وشهد السباق حضوراً رفيعاً تقدمهم رستم منينخانوف رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، وفاسيل شايخرازيف نائب رئيس مجلس الوزراء، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة السباقات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»، وجمهور غفير من محبي السباقات. وتضمن الحفل الذي تألف من 11 سباقاً، كأس رئيس جمهورية تتارستان لمسافة 2400 متر البالغة جائزته 3 ملايين روبل، وبالتزامن مع اليوم الوطني لقازان.

كأس زايد

واجتمع لـ«كأس زايد» 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق حيث جاءت الانطلاقة مثالية لكل الخيول، وتقدمت إلى الصدارة المرشحة الثانية المهرة «تانلي» ومن خلفها «موبتيكا» و«فاسليف».

وعند الوصول إلى المنعطف الأخير المؤدي لعمق المستقيم تقدم إلى الصدارة «فاسليف» وسرعان ما بدأ بالابتعاد عن منافسيه، لينهي السباق ببراعة وبفارق 5 أطوال قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:51:20 دقيقة.

منافسات البوني

وشهدت فعاليات سباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» لمسافة 500 متر، والمخصصة للفرسان من سن 11 إلى 14 عاماً تنافساً مثيراً تابعته الجماهير الغفيرة التي شهدت الحفل الكبير.

وشارك في السباق 9 فرسان وفارسة وتمكن الفارس الكساندر شيرنوف (13 عاماً) على صهوة البوني «بومادكا» البالغة من العمر سنتين، والعائدة لمدرسة ايتوبنسكايا لتعليم قيادة الخيول، من انتزاع اللقب بعد فاصل من الإثارة والتشويق.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة دينا خاريسوفا (14 عاماً) على صهوة البوني «افرورا»، فيما جاء في المركز الثالث الفارس ايبولات شايخوتدينوف (13 عاماً) على صهوة البوني «شاخرزادا».

وعقب ختام الشوط قال الفارس الفائز والذي بدأ تعلم قيادة خيول البوني منذ 3 سنوات، إنه أحب هذا السباق، وكان واثقاً بالفوز، وعندما يكبر في السن، يريد أن يصبح فارساً على صهوات الخيول العربية الأصيلة.

وعقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وسيرجي فاسيلنكو مدير مضمار قازان، وممثل الجوكي كلوب في تتارستان، بتتويج الأبطال الفائزين.

وانتزع المهر الرمادي «باربوكسن» لمزرعة في آي سيرجيف، وبإشراف نفس المالك وبقيادة او شابالكين، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر البالغة جائزته 5 آلاف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 11 خيلاً في سن السنتين.

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ويواصل المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة في نسخته الحادية عشرة فعالياته، حيث يقام عصر اليوم بمضمار كلامبنبورج في الدنمارك، سباق الجولة السادسة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين، بالتزامن مع الاوكس الدنماركي الكلاسيكي.

ويقام السباق البالغة جائزته 74 ألف كرونة دنماركية، بمشاركة 7 فرسان وفارسات من جميع أنحاء العالم تتصدرهم الفارسة الإسبانية اليخاندرا كورتيز بيزا التي تمتطي صهوة الجواد البريطاني «جلدي كرو» المرشح الأول لتحقيق الفوز.