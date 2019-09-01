كأس رئيس الدولة تدشن الظهور الأول في بادن بادن

المصدر: بادن بادن- البيان الرياضي

حققت دولة الإمارات إنجازاً مهماً على صعيد عودة سباقات الخيل العربية إلى ألمانيا من جديد، بعد غيابها لفترة طويلة، وتوجت جهودها الصادقة بتحقيق التوافق وإنهاء الخلافات بين منظمي السباقات واتحاد الخيل العربي الألماني، ما أثمر عن استعادة الحضور العالمي لتلك السباقات عبر بوابة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بجولتها السابعة، التي تقام ضمن النسخة السادسة والعشرين، اليوم في مضمار إيفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية في أول سباق للخيل العربية بعد فترة الغياب، وذلك بالتزامن مع عام التسامح.

وتحرص الدولة انطلاقاً من الرعاية السامية التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس الغالية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربية وإعلاء شأنها ودعم الملاك والمربين بكل المضامير العالمية وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربية، دعماً لنهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ولعبت الجهود الدؤوبة لفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار» دوراً رئيسياً بالنجاح المهم الذي يضاف لسجل الإنجازات والمكاسب التي يحققها «إفهار» على صعيد تطوير سباقات الخيل العربية والارتقاء بها لأعلى المستويات ومن كل الجوانب الترويجية والتشريعية ودعم الدول المنتجة وزيادة عدد السباقات والعمل بالمنظومة الذكية.

فخر

أعرب مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عن فخره واعتزازه بالدور الريادي الكبير الذي وصلت إليه الدولة في مجال الخيول العربية الأصيلة، ونجاح مسعاها في عودة سباقات الخيل العربية إلى ألمانيا، بما يجسد الحرص الكبير للإمارات على تحقيق الوئام والتوافق بين الجميع من أجل خطط تنموية شاملة لقطاع الخيل العربية على الصعيد الدولي، وإعلاء نهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الطامح لرعاية والحفاظ على الخيل العربية وزيادة إنتاجه ودعم ملاكه ومربيه.

وقال: إن تحقيق نتيجة مهمة مثل هذه الخطوة تؤكد مكانة الدولة وسمعتها العالمية وتأثيرها الكبير في صناعة القرار الإيجابي من أجل المصلحة العامة وإنهاء مثل هذه الحالات التي تعيق خطط التطور وإعلاء شأن الخيول العربية، مضيفاً: إن عودة السباق إلى ألمانيا بعد الفترة الطويلة تعكس حرص الدولة على توفير كل مقومات النجاح وتهيئة المناخات المناسبة من أجل عودة الحياة للملاك والمربين والمنظمين الألمان الذين غابوا لفترة طويلة عن سباقات الخيل العربية.

إشادة

من ناحيته أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»٢ ومستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية أن عودة سباقات الخيول العربية الأصيلة من جديد إلى البوابة الألمانية تمثل إنجازاً إماراتياً جديداً يترجم رسالة التسامح والسلام التي تحملها بجميع منصات تواصلها مع دول العالم.

وقال: نجحت دولة الإمارات برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة «مجدد الخيل العربية»، ودوره الريادي وتوجيهاته السديدة التي قادت لعودة السباقات لهذه الدولة المهمة، بما يدعم ويسهم بصورة كبيرة على خطط زيادة الإنتاج وإعلاء الخيل العربية وتعزيز حضوره العالمي، في ظل متابعة مباشرة من الاتحاد الدولي إفهار الذي عملاً جاهداً لإذابة الخلافات بين اتحاد منظمي سباقات الخيل والاتحاد الألماني للخيول العربية.

وتابع: الإمارات وما تتمتع به من علاقات استثنائية ومميزة مع ألمانيا وكل دول العالم، تولي أهمية كبيرة لتحقيق السلام وتقديم المنفعة العامة من أجل استدامة نهضة سباقات الخيل العربية والبرامج التطويرية الخاصة بها.

مضيفاً: فخورون بالوصول لهذه النتائج الإيجابية المثمرة، بعد أن ابتعدت ألمانيا عن سباقات الخيل العربية لعقد من الزمن، واليوم تعود السباقات وخير من يدشنها سلسلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تمثل أعرق سلسلة سباقات كلاسيكية في العالم، بما يواكب مكانتها وأهميتها العالمية.

تغطية تلفزيونية

تقدم قناة ياس تغطية تلفزيونية مباشرة لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته السابعة التي تقام بمضمار ايفزهايم الألماني، وذلك على فترتين، الأولى قبل انطلاق السباق وعدد من المقابلات والأخرى بعد مجريات السباق ولحظات التتويج ومقابلات مع الفائزين والمنظمين، وتبدأ التغطية بتوقيت الإمارات قبل انطلاق السباق، وذلك بتمام الساعة 4:20 وعند الساعة 4:40 انطلاقة السباق والتعليق على مجرياته.