«السهيل» لجودلفين ينافس على صدارة «سولاريو ستيكس»

المصدر: متابعة: بهاء الدين عطا

ينطلق اليوم سباق سولاريو ستيكس «جروب 3» بمضمار سانداون بارك، في المملكة المتحدة، بمشاركة المهر «السهيل» لجودلفين بإشراف المدرب شارلي أبلبي إلى جانبه رفيقه «فل فيرس» ويمتد السباق على مسافة 1400 متر للأمهار عمر سنتين.

وكان «السهيل» ابن الفحل «دباوي» فاز بسباق للخيول المستجدة مسافته 1400 متر في يارموث يوم الخميس الماضي، مبتعدا عن منافسيه ليكسب بفارق أربعة أطوال بعد أن خسر بفارق عنق فقط في تجربته الأولى على المسافة ذاتها بسباق مبتدئة في نيوماركت في يوليو الماضي، فيما تطور «فل فيرس» بقيادة جيمس دويل ليربح سباقاً للأمهار المستجدة في دونكاستر لمسافة تزيد قليلاً على 1200 متر في ثالث محاولة له، واحتل المركز الثامن في مشاركته الماضية بسباق تكافؤ للخيول الناشئة المستجدة مسافته 1400 متر في غوودوود في الأول من أغسطس، وتضم قائمة الخيول المتنافسة على لقب سولاريو ستيكس كلاً من «بوزيتيف» و«فسيناري».

تطور

وأكد شارلي أبلبي أن مستوى «السهيل» تطور عقب مشاركته الأولى ليسطر فوزاً ناصعاً في يارموث، وقال: نشعر أن مضمار سانداون بارك ومسافة 1400 متر ستكون ملائمة له، المهر جاهز للارتقاء إلى مستوى أعلى، لكننا سنكون أكثر حكمة بشأن مشاركاته المستقبلية، ونجح «السهيل» من قبل في التمركز بالجهة الخارجية في تجربته الأولى وبذل مجهوداً كبيراً، لكنه اتخذ ساتراً من الخيول أمامه في يارموث، ما ساعده كثيراً، فضلاً عن تزويده بقناع.

قدرات

من ناحية أخرى يعود «ويل أوف ويزدوم» لجودلفين للمنافسة على مسافة 1400 متر بسباق زوكنفتس رينين في بادن بادن، ألمانيا اليوم، وأظهر مهر السنتين قدرات تحملية وحل بالمركز الثاني بفارق أربعة أطوال عن الفائز بسباق دارلي بري مورني «المجموعة الأولى»، وسيتولى جيمس دويل قيادة الجواد الذي يدربه شارلي أبلبي، حيث سيواجه تسعة منافسين، ويتقدمهم الفائز في كلير فونتين «السون» إضافة إلى القادمين من المملكة المتحدة «غيم آند سيت» و«اباف»، وسبق لـ«ايرث لايت» لجودلفين الفوز بسباق دارلي بري دي كابورج «المجموعة الثالثة»، في دوفيل، بفرنسا يوليو الماضي.

أداء صلب

وقال شارلي ابلبي: «يتمتع ويل أوف ويزدوم بأداء صلب، والعودة لمسافة سبعة فيرلونغ ستكون ملائمة له، وفرصته كبيرة للفوز بسباق جروب».

وكان «ويل أوف ويزدوم» ابن «اويسيز دريم» تصدر المنافسة من البداية حتى النهاية في سباق «بري رولاند دي شامبوري ليستد» لمسافة سبعة فيرلونغ في لونغشامب في 14 يوليو، مسجلاً الفوز بفارق رقبة، كما استهل سيرته بثلاث مشاركات في المملكة المتحدة ومن بينها فوزه من أول مشاركة بسباق لمسافة خمسة فيرلونغ في نيوماركت في أبريل الماضي.