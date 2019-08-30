12 خيلاً تتنافس على كأس زايد في «قازان»

المصدر: قازان - البيان الرياضي

يستضيف مضمار قازان العريق بجمهورية تتارستان اليوم، فعاليات الجولة السابعة لكأس زايد، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، والجولة السابعة من سباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني»، وكأس الوثبة ستاليونز، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، تحت شعار: «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي عاصمة الخيول العربية»، وتقام هذه السباقات ضمن الحفل الكبير الذي يتألف من 11 سباقاً، ويشتمل أيضاً على كأس رئيس جمهورية تتارستان، ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات».

كأس زايد

ويشارك في كأس زايد لمسافة 1600م، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، أبرزها «فاسليف» لدينامو تتارستان، صاحب التصنيف البالغ 138، ويقوده الفارس إم كابوشيفو، و«تانلي» صاحب التصنيف البالغ 127، وهما أصحاب أعلى المكاسب المالية، وينافس على اللقب الفرس «تانلي» لتاتنيف تتارستان، بقيادة كي إتش الوبيف، ويبحث عن اللقب أيضاً الفرس «بريميرا» بقيادة أي إشانازاروف، وهناك «موبتكا» بقيادة أر شايخوتدينوف، و«أربسكايا كورليفا» بقيادة أي إيفانسكوي، و«مي بي» بقيادة أن إخفانوف، ويوجد في المنافسة «الماتا» بقيادة أي بي ميرنوف، و«بيري» بقيادة أو شابالكين، وكل من «فان درينا»، و»برنسيسا أرافيسكايا»، و«فيرهوفود».

سباق «البوني»

ويستقطب سباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» لمسافة 500 م، والبالغة جائزتها 30 ألف روبل، 9 فرسان وفارسات في سن 11 إلى 14 عاماً، وهي من البطولات التي تجتذب صغار الفرسان ونجوم المستقبل، وتقود الفارسة تيموفي بيتروخين المهر «مورزيلكا» 2012، ويقود الفارس أيوبلات شايخوتدنوف البوني «شاخيرزادا»، ويقود الفارس الفير عبدلين البوني «برايزر»، وينافس على اللقب الفارسة فاليريا بيتروفا على صهوة «ماريبينا»، والفارسة خابيروفا ياسمينا على صهوة «دزهاكوندا»، والفارس ألكساندر شيرنوف على صهوة «بومادكا»، ويسعى للتأهل للنهائي الفارسة دينا خاريسوفا على صهوة «أفرورا»، والفارسة صوفيا بايجلوفا على صهوة «دبلوما»، والفارسة دانيارا جيزاتولين على صهوة «ليندا».

كأس الوثبة

وخصص كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200م البالغة جائزته 5 آلاف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن السنتين، بمشاركة 11 خيلاً، ويتصدر القائمة بحثاً عن اللقب الجواد «سلافتش» لدينامو أوف تتارستان بقيادة أم كابوشيف، وينافس على اللقب «بيرجنيف» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 96، ويملكه سوفيروف أوف أدوريتا، ويقوده أن أوخفانوف، وحقق الفوز في آخر مشاركة له، ويبحث عن اللقب الجواد «فانافارا» لدينامو أوف تتارستان، بقيادة دي جي تيرنيتيف، وحقق الفوز مرتين من إجمالي أربع مشاركات، وينافس أيضاً «ميتس» للكامييف دينامو، بقيادة أم كابوشيف، و«بارباروس» لمزرعة سيرجيف، بقيادة إم فافين، و«ستالفيستا» لمزرعة سمارا، بقيادة أي البيردييف، وهناك «بيرسكوب» لاي جي سافين، بقيادة دي سوخانوف.

كأس رئيس تتارستان

يتنافس في سباق كأس رئيس جمهورية تتارستان لمسافة 2400م والبالغة جائزته 3 ملايين روبل، 9 خيول، يتصدرها «دومينانتا» غير المهزوم في آخر ثلاثة سباقات، وجمع مكاسب مالية فاقت المليون روبل روسي، ويقوده دي تيرتينتيف، وينافسه بقوة الجواد «بينك لافر» بقيادة أي ليهانوف، الذي جمع مكاسب مالية فاقت المليون روبل أيضاً، وينافس على اللقب «كنياز جوسبوف» الذي جمع مكاسب مالية بلغت أكثر من 8 ملايين يورو، ويقوده أي إيفانسكوي، و«فتون» بقيادة دي سوخانوف، و«أوتا ريتش» بقيادة بي سونستوف، و«ريماركت دروب» بقيادة أي البيرديف، ويسعى للقب أيضاً «بولد راشن» بقيادة كي إتش الوبييف، و«بافوس» بقيادة إم كابوشيف، و«برنسيس هايرا» بقيادة أي كابوشيف.