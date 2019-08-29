معسكرات لفروسية الإمارات في ألمانيا والنمسا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن نادي نوبلز للفروسية في أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيزي رايدر جراقتشلوس في النمسا ومنتجع كوتاي في ألمانيا، تهدف إلى تنظيم معسكرات لرياضة الفروسية إلى جانب بعض الألعاب الأخرى في ألمانيا والنمسا، وذلك بما ينسجم مع رؤية الإمارات نحو إيجاد بيئة رياضية مثالية وتحقيق التنمية المستدامة وخلق برامج تعزز التوعية الصحية والسليمة لمناشط الفروسية، مع التركيز على صحة كل من الفارس والخيل، شهد توقيع الاتفاقية هارولد كوتزبورا الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن المنتجعات الرياضية، وعنود السويدي مستشار استراتيجي خاص، شريك وممثل الشركات المذكورة في الخليج والتي ستتولى مسؤولية تنفيذ وتسهيل دعم جميع المسائل المتعلقة بمذكرة التفاهم، وأعربت عنود السويدي عن سعادتها بالخطوة التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على المجتمع الرياضي في الإمارات عموماً ومجتمع الفروسية بصفة خاصة، مشيرة إلى أنه على مر السنين ركزت الدولة على أهمية الرياضة والصحة للمقيمين والمواطنين على حد سواء.

شكر وعرفان

وتوجهت السويدي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما توجهت بالشكر إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، على الدعم اللامحدود لرياضة الإمارات والفروسية على وجه الخصوص، وأضافت السويدي: لقد شهدت الدولة زيادة في الفعاليات الرياضية الناجحة، ونود أن نقدم لمجتمع الفروسية الدولي ومجتمعنا المحلي معسكرات لتدريب الفروسية والرياضات الأخرى، وإضافة الضيافة ذات الجودة العالية، ولاسيما أن السياحة الرياضية تعتبر أداة علاقات عامة للمجتمع، ولها العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية على المدى الطويل.

نمو الأجيال

واختتمت قائلة: نحن حريصون على المساعدة في نمو أجيال المستقبل حول العالم، فكرياً ومعنوياً وجسدياً، ونطمح أن يحصل أبناؤنا وبناتنا على أفضل تدريب وخبرة ومعرفة، خاصة أن إعطاء هذه الفرص لأطفالنا سيعزز من قدراتهم ليكونوا رياضيين وأولمبيين عظماء، إضافة إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم الشخصية.