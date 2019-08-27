«أفونموث» يحتفظ بكأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

تمكّن الجواد «أفونموث» من تكرار تألقه وتعزيز عروضه القوية وفرض سيطرته على لقب المحطة الروسية، لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للمرة الثانية التي أقيمت ضمن فئة «جروب 1» لمسافة 1800م أول من أمس، بمضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي الذي تزين بأعلام الإمارات وشعارات الكأس الغالية، وكان السباق مخصصاً للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 50 ألف يورو، وبمشاركة 8 خيول تمثل أفضل مرابط الخيول الروسية، ونجح «أفونموث» في تجديد فوزه المميز بلقب السباق، وأكد مكانته كبطل بجدارة، واقتنص لقب السباق بزمن 2:04:00 دقيقة، وبفوزه الجديد استطاع رفع رصيد انتصاراته في سباقات الخيول العربية بالمضامير الروسية إلى 18 انتصاراً. وبفارق طولين، حل ثانياً «تيودور» لابحزاف بيسلان، وبنفس الفارق، جاء في المرتبة الثالثة «دبي سابسان» لموروزوف إيجور.

تتويج وحضور مميز

وشهد السباق وتَوج الفائزين معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات الكأس الغالية، وأليكسي سوغال رئيس اتحاد الخيول العربية في روسيا، ونيكولاي ايسابوف المدير العام لمضمار سنترال موسكو هيبودروم، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وبحضور مالك الجواد «أفونموث»، مردوخوفيتش إدوارد، والفارس فيتالي بارفوتا، كما حضر احتفالية التتويج جابر حبيب جابر سفير جامعة الدول العربية في روسيا، وتميز السباق بحضور جماهيري كبير بلغ 8 آلاف متفرج، بجانب الحضور الدبلوماسي الرفيع والاهتمام الإعلامي الروسي الكبير الذي سلط الضوء على مكانة وأهمية الحدث ودوره في دعم فرص إنتاج الخيل العربي ورفع مستوى السباقات بتحفيز الملاك والمربين.

رسالة سامية

وتوجّه معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، لدعمها السخي ورعايتها المستمرة واهتمامها الكبير بسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها، وقال: تأتي أهمية كأس رئيس الدولة للخيول العربية في روسيا وحول العالم، لتكون شاهدة على رسالة الإمارات السامية المنفتحة على جميع شعوب العالم بمحبة وسلام وتسامح، وتأكيداً مهماً على مواصلة نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي ورفعة شأنه بجميع دول العالم، دعماً لمسيرة تراث الإمارات الأصيل.

محطة نموذجية

وبدوره، تقدّم فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بالتهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة النجاحات الكبيرة والتفاعل الرائع لقطاع الخيل العربي في روسيا بالمحطة السادسة للكأس الغالية التي شهدتها موسكو.

وأضاف: محطة روسيا كانت بمثابة احتفالية كبيرة بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وتاريخها وتراثها الأصيل وسلسلة سباقات الكأس الغالية التي تقام للعام الثاني على التوالي، معرباً عن سعادته بالمشهد التنظيمي للسباق من ناحية الحملة التسويقية للحدث والأصداء الإعلامية الروسية الواسعة والمشاركة الكبيرة من أهم مرابط الخيل والكرنفال الاحتفالي الذي تزيّن به مضمار سنترال موسكو بأعلام الدولة.

إهداء

أهدت إدارة المضمار الروسي متمثلة في نتاليا زهاك، كتاباً تاريخياً عن مسيرة مربط تيرسك إلى معضد حارب الخييلي، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، بحضور فيصل الرحماني، تقديراً لدور وإسهامات الإمارات الكبيرة بدعم مسيرة الخيل العربي وانعكاسها الكبيرة على خطط زيادة الإنتاج وتطور السباقات في روسيا.