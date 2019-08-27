«بولت ومزيونة» بطلا كأس زايد والوثبة في هولندا

المصدر: دوندخت - البيان الرياضي

احتفظ «لايتنج بولت» للاند جود وترلاند، بقيادة تاج أوشي، بلقب سباق كأس زايد لمسافة 1900م، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار دوندخت في هولندا، معززاً تفوقه في جولة العام الماضي بفوز جديد، وجاء ثانياً «أيمن» فيما جاء ثالثاً «جلدي كرو».

فيما وضعت الفارستان المجرية شيارا كاريدو على صهوة «جاهز»، والإيطالية سنتيا ماير على صهوة «أفجان»، بصمة ثنائية في سباق الجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، وسجلتا حضورهما في المركز الأول بالتساوي، عندما اندفعتا في الأمتار الأخيرة إلى خط النهاية بقوة ألهبت حماس الجماهير في المدرجات.

وأقيم السباقان في يوم أبوظبي - الإمارات، بالتزامن مع النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وعام التسامح تحت شعار «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي عاصمة الخيول العربية الأصيلة»، ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

كأس الوثبة و«البوني»

وضمن منافسات يوم الإمارات في هولندا، حلقت المهرة «مزيونة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة تاج أوشي، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1300م، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، فيما خطفت الفارسة الهولندية جيسي بوسمان، على صهوة البوني «الدورادو» لقب دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني الصغيرة لمسافة 500م، والمخصصة للفرسان الناشئين الذي تتراوح أعمارهم بين 10و14 عاماً.

تتويج وإشادة

وعقب ختام الأشواط قامت سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» رئيسة لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، بتكريم الفائزين والفائزات.

وأشادت سفيرة الدولة الدكتورة حصة العتيبة، بالدور المميز الذي يقوم به المهرجان العالمي للخيول العربية بنشر ثقافة الدولة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كما توجهت بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مشيدة بدعم سموها للمرأة الإماراتية والحرص على إبراز دورها في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي عامة، ورياضة الفروسية النسائية خاصة.