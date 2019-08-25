انطلاق الجولة السادسة لكأس زايد في هولندا اليوم

المصدر: دوندخت - البيان الرياضي

يحتضن مضمار دوندخت العريق في مدينة لاهاي في هولندا اليوم، فعاليات الجولة السادسة من كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجولة الـسابعة من بطولة العالم لـمونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، والجولة السادسة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، وكأس الوثبة ستاليونز، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية.

وتقام فعاليات المهرجان بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويتضمن المهرجان كأس زايد وبطولتي العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» والفرسان المتدربين «إيفهرا» وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» أبوظبي 2019، وسباقات القدرة بإشراف الاتحاد الدولي، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني.

وخصصت الجولة على كأس زايد لمسافة 1900 متر للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الثالثة وتشارك فيه 7 خيول، يتصدرها «لايتنغ بولت» بقيادة تاج أوشي، الفائز بعدة سباقات فئوية.

ويدافع «لايتنغ بولت» لمالكه لاندغود ووترلاند وبإشراف كارين فان دين بوس وبقيادة تاج أوشي، عن لقبه بعد فوزه بالجولة التاسعة لكأس زايد العام الماضي.

وأبرز الخيول المتحدية هو «نو آند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبقيادة روبرت كارلوس مونتنيغرو، ويبلغ من العمر 5 سنوات ويبلغ تصنيفه 111 رطلاً.

وسبق للجواد «نو آند نو الموري» المنحدر من نسل «نوريسك الموري»، أن فاز بالشوط الثاني من سباق دبي الدولي في العام الماضي، والذي أقيم برعاية سفارة الإمارات في لندن على مسافة 2000.

وسيكون بالمرصاد الجواد البلجيكي «ميسي» الذي تطور مستواه بشكل كبير، حيث حصل على بطولة كأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا بفارق مريح في آخر مشاركة ويقوده جي مارين.

وينافس على لقب السباق «إيم» بقيادة إف جنتزكاي، و«جلدي كرو» بقيادة إم لوبيز، و«بيرسليس» بقيادة إس هيلين، و«جيمس دا» بقيادة الفارسة آن فان دين تروست.

مونديال الفارسات

تستقطب جولة مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» لمسافة 1600 متر 6 من نخبة الفارسات من مختلف الجنسيات، وتقود الفارسة سي كلينكنبيرج الجواد «تجاري»، والفارسة سي كاردو الجواد «إفجان».

وتقود الفارسة سي فليشنر الجواد «زيجي دا»، والفارسة سي ماير الجواد «جاهز» والفارسة ناديا إبراهيم الجواد «نيشان»، فيما تقود الفارسة إل كارمليت الجواد «برويات تي».