8 خيول تتنافس على كأس رئيس الدولة بروسيا

المصدر: موسكو- البيان الرياضي

تلتقي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالحضارة الروسية، عندما تقام اليوم المحطة السادسة ضمن سلسلة سباقات النسخة السادسة والعشرين، في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي، وذلك للعام الثاني على التوالي، التي تقام في واحدة من أكبر وأهم السباقات بتاريخ الخيل في روسيا والعالم.

وتحظى سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأهداف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات في الخيل العربي وإعلاء نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية، والعمل على توسيع قاعدة انتشاره والمحافظة على مسيرته الأصيلة، بما يعكس الدور الريادي للإمارات وحرصها الكبير للحفاظ على تراثها وماضيها العريق، وذلك بالتزامن مع عام التسامح.

وتقام منافسات الكأس الغالية ضمن السباق السابع لمهرجان مينرز للخيول، الذي يعتبر مناسبة كبيرة في تاريخ فروسية روسيا، وحدثاً مميزاً يجمع النخبة والقوة والسرعة والإثارة ويتألف من 13 شوطاً، وبمشاركة 135 خيلاً، ويعتبر أيضاً حدثاً استثنائياً يجمع كبار ملاك ومربي الخيل العربي والمهجن في موقعة واحدة، وسط اهتمام إعلامي وحضور جماهيري كبيرين.

ويتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية 8 خيول تمثل نخبة المرابط والإسطبلات ومزارع الإنتاج الروسي في السباق، الذي يقام ضمن فئة «جروب 1» لمسافة 1800 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمته 50 ألف يورو.

ومن المؤمل أن يشهد السباق مواجهات قوية ومثيرة مرتقبة، نتيجة لقوة الأسماء ومكانة الخيول العربية الروسية والتنافس الكبير بين المرابط من أجل الظفر بالكأس الغالية، التي تمثل دفعة كبيرة للملاك والمربين لدعم فرص إنتاج الخيل العربي.

ويتقدم الخيول المشاركة الجواد أفونموث بطل النسخة الأولى لسباق الكأس الغالية في روسيا العام الماضي، والذي يعود لمالكه مردوخوفيتش ادوارد والمولود بتاريخ 5 مارس 2012، والمنحدر من سلالة الفحل كمبريدج والفرس انستاسيا، حيث يملك رصيداً حافلاً من الإنجازات والأرقام القياسية المميزة بسجل 17 انتصاراً في المضامير الروسية بالتحديد، وبقيادة المدرب الروسي ديروف وتحت قيادة فارسه بارفوتا، ويبدو أن مهمة أفونموث في المحافظة على اللقب ستواجه صعوبات كبيرة في ظل الرغبة الجامحة من جانب بانسر فاوست المولود في 15 مارس 2014 لمالكه بوختوياروف فالنتين، والذي يطمح لتعويض خسارته للقب سباق العام الماضي بفارق طولين، بعد أن طارد البطل حتى النهاية، ويتطلع بانسر المنحدر من الفحل كارميل دي فاوست والفرس فولنيكا وبإشراف مدربه يورتشنكو والفارس شيجوشيف، لكسب رهان التحدي والفوز من جديد، لا سيما أن بانسر يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الخيول العربية الروسية التوب 10.

رؤية ثاقبة

وقال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: إن الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، جسدت مكتسبات تاريخية مهمة للخيل العربي على الصعيد العالمي وأحدثت نقلة نوعية كبيرة بصناعة سباقات الخيول بجانب إسهامها الفاعل بدعم فرص زيادة إنتاج الخيل العربي بكل دول أوروبا والعالم.