«حريز» يخطف الأضواء في نيو ماركت

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

خطف المهر «حريز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الأضواء بمضمار نيو ماركت أمس، بانتزاعه لقب سباق برايس بيلي نوفيس ستيكس لمسافة 1200 بقيادة الفارس دين اونيل واشراف المدرب مارك جونستون مسجلاً زمناً قدره 1.13.91 دقيقة بفارق رقبة عن «اليكتريكال ستورم» لجودلفين بقيادة كولم شيفرد وإشراف المدرب سعيد بن سرور فيما جاء «ماني استار» في المركز الثالث بقيادة توم كويلي وإشراف جيمس غيفسن.

تنافس في الشوط 9 خيول قوية ومن بينها «بدري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وعلى مضمار يورك بانجلترا حقق «زاكي» لمالكه أحمد العتيبي الفوز بلقب سباق «بت آند سيمفوني جروب ستيكس» لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاون مسجلاً زمناً قدره 1.48.88 دقيقة.

وشهد مضمار نيو ماركت فوز «صاروج» لمالكه عبدالله المنصوري بقيادة وليم بيوك وإشراف سايمون كريسفورد مسجلاً زمناً قدره 3.5.50 دقائق بفارق طول وربع طول عن «ذي ماكس ويكان» بقيادة كليفورد لي وإشراف مارك جونستون فيما حل «بريث كوت» في المركز الثالث بقيادة كولم شيفرد وإشراف ديفيد سيمكوك.