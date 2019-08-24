ثنائية لخيول حمدان بن راشد في «يورك»

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

واصلت خيول الإمارات تسجيل انتصاراتها الرائعة في المضامير الإنجليزية، وحققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثنائية في مضمار «يورك»، وتوج «بطاش» بطلاً لسباق «كولمور نونثورب ستيكس» للفئة الأولى، وانتزع «ملثم» لقب سباق «بريتش ستاليون ستدس»، وأقيم السباقان بمضمار يورك، فيما حل «دي اكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وصيفاً لسباق «ويذربايز هاملتون ستيكس» في المضمار نفسه.

«بطاش» بطل الرابع

جاء تتويج «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطلاً للشوط الرابع «كولمور نونثورب ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى بقيادة جيم كرولي وإشراف شارلي هيلز مسجلاً زمناً قدره 55.90 ثانية بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «سولجرز كول» بقيادة داني تود هوب، فيما جاء «سو بير فكت» لمايكل تابور وديريك سميث وجون ماغنير في المركز الثالث بقيادة وأين لوردان وإشراف إيدن أوبراين. وتنافس في الشوط 11 خيلاً قويا.

تألق «ملثم»

وانتزع «ملثم» لقب سباق «بريتش ستاليون ستدس»، لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف المدرب روجر فارياث مسجلاً زمناً قدره 1.23.04 دقيقة بفارق رقبة عن «سيلتك آرت» للسيدة فيتري هاي بقيادة الفارس بي. ماكدونالد وإشراف بول كول، فيما جاء «دبي ميراج» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة أويسن مورف.

تنافس في الشوط 12 خيلاً من بينها «إفراز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بقيادة جيمس دويل وإشراف مارك جونستون ودبي ستيشن لمالكه أحمد عبدالله الشيخ بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف كيه بوركي.

وصافة

وحل «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وصيفاً في الشوط الثاني «ويذر بايز هاملتون لونسديل كب ستيكس» ضمن سلسلة السباقات البريطانية للفئة الثانية لمسافة 3300 متر، وذلك بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون، فيما حل «ستراد يفار يوس» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن بطلاً للشوط بفارق طول ونصف الطول عن «دي اكس بي»، فيما جاء «برادايس» في المركز الثالث بقيادة وأين لوردان، وتلاه في المركز الرابع «فالكون أيت» بقيادة اويسن مورف.

«تمرير» نجم الأول

وتوج «تمرير» لاركاني ريسينغ بارتنرشب بطلاً للشوط الأول الافتتاحي «بت هانديكاب» بمضمار يورك يوم أمس بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب روجر فيل مسجلاً زمناً قدره 2.25.40 دقيقة بفارق رقبة عن «كوريلي» بقيادة فرانكس ديتوري وإشراف جون غوسدن، فيما جاء «كارادوك» في المركز الثالث بقيادة اويست مورف وإشراف ايد ووكر.

تنافس في الشوط 16 خيلاً من بينها «آي هاللو» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، ونالت «استرولجر» لشيفلي بارك ستد لقب الشوط الثالث «جاليكوس فيلليز هانديكاب» لمسافة 1400 متر وذلك بقيادة جاسون واطسون وإشراف ديفيد اوميلا بزمن قدره 1.25.43 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «هوني» بقيادة ديفيد ايجان، فيما جاءت في المركز الثالث «دريم وورلد» بقيادة الستر رولينسون، تنافس في الشوط 8 مهرات وجاءت المرشحة الأولى النسيم في المركز الثامن.

«تريت» بطل الثالث

نال «تريت» لشيفلي بارك ستد لقب الشوط الثالث «البسطي ايكويورلد دبي جيم كر اك ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية للمهور، بقيادة أويسن مورفن وإشراف ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 1.96.62 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «لورد أوف ذا لودج» بقيادة بن كورتيس وإشراف كيه بوركي، وتلاه «ريبارتي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا إتزيني وإشراف كيفن ريان.

وعلى مضمار نيوماركت العريق حققت «باورفل بريز» الفوز بلقب الشوط الأول فيلليز نوفيس ستيكس لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس ديفيد ايجان وإشراف هوغو بالمر مسجلةً زمناً قدره 1.25.34 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «برودبيتش» بقيادة هايلي تيرنر وإشراف ديفيد سيمكوك، فيما جاءت «مساكن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة دين أونيل وإشراف ريتشارد هانون، وتلتها «طموح» لجودلفين بقيادة بات كوسجريف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

تنافست في الشوط 8 مهرات من بينها تريد أوف سيلفر لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

«بوغو» نجم الختام

انتزع «بوغو» لقب الشوط السادس والأخير لمسافة الميل وذلك بقيادة الفارس كيلان شوميكر وإشراف شارلس هيلز مسجلاً زمناً قدره 1.34.95 دقيقة بفارق رأس عن «فيترالايت» بقيادة بن كيرتس وإشراف كيه بوركي، فيما جاء «فتار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة جيم كراولي وإشراف وليام هاجس.

تنافس في الشوط 10 خيول قوية، من بينها «دارك فيشن» لجودلفين، و«إدارات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.