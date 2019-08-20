«سلام الخالدية» يعانق كأس زايد في بولندا

المصدر: وارسو- البيان الرياضي

حلق الجواد «سلام الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف ماسيج كاسبرزيك، بقيادة سزيبان مازور، بلقب الجولة الخامسة لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «للفئة الثالثة» لمسافة 2600 م، وعلى صعيد آخر، توجت الفارسة البلجيكية ساشا ستابارتس على صهوة الجواد «منذر الخالدية» بطلة للجولة السادسة من بطولة مونديال «أم الإمارات» للسيدات، والتي أقيمت أول من أمس بمضمار سلوسفيتش بالعاصمة البولندية وارسو، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة وبالتزامن مع عام التسامح وتحت شعار «عالم واحد - 6 قارات أبوظبي - عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم»، ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وكان يوم أول من أمس هو اليوم العربي في مضمار سلوسفيتش، حيث أقيمت 9 من السباقات الـ 11 للخيول العربية، وما ميزها والأهم هو الجائزة الأوروبية التي تقام للمرة الثامنة لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الثالثة.

كأس زايد

وشارك في سباق الجولة الخامسة والشوط الرئيسي على كأس الشيخ زايد 9 خيول، وبلغت جائزته المالية 25 ألف يورو، والذي توج بطلاً له الجواد «سلام الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بقيادة سزيبان مازور، وسجل البطل زمناً وقدره 2:58:80 دقيقة في السباق الماراثوني البالغ طوله 2600 م، وجاء ثانياً بفارق 7 أطوال، الجواد «باندوليرو»، بقيادة جي فاسيتوف، فيما جاء في المركز الثالث «نسما الملس» بقيادة جي ام ابيك.

بطولة «أم الإمارات»

ونجحت الفارسة البلجيكية ساشا ستابارتس على صهوة الجواد «منذر الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، من خطف بطاقة التأهل للنهائيات، حين انتزعت لقب الجولة السادسة لمونديال «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 1600 م البالغ جائزتها 20 ألف يورو، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث انطلقت البطلة ساشا إلى الصدارة في آخر 200 م وظلت متمسكة بها وتفوقت بفارق 1,5 طول، وقطعت البطلة مسافة السباق في زمن قدره 1:52:10 دقيقة، وسط منافسة شرسة من وصيفتها النرويجية ويللا سوشو على صهوة «دار دوني»، بينما حلت في المركز الثالث الفارسة المجرية بيتينا بولجر على صهوة «ايسيد ان زامور».

تتويج وإشادة

وشهد السباقين وقام بتتويج الفائزين الدكتور عبد الرحيم يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى بولندا، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، المدير العام للوثبة ستاليونز، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، وأشاد الدكتور عبد الرحيم العوضي، بالدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة من خلال المهرجان العالمي الذي حقق كل الأهداف والرؤى لإعادة الخيول العربية للمضامير العالمية لتظهر تألقها وعراقتها.

صوايا: مفاجآت مميزة خلال النهائيات

أكدت لارا صوايا أن ختام مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية يوم 24 نوفمبر المقبل سوف يشهد مشاركة 180 فارساً من الذين شاركوا خلال جولات المهرجان في نسخته الحادية عشرة، مشيرة إلى النجاحات التي يحققها المهرجان في إعلاء شأن الخيول العربية في كل المضامير حول العالم، وقالت: النجاحات التي سجلتها سباقات «البوني» لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، مثلت نقلة نوعية من خلال إتاحة الفرصة أمام الفرسان الصغار، ليقدموا أنفسهم، وأضافت: هناك ترتيبات عديدة لتقديم مفاجآت مميزة خلال النهائيات، خاصة جوهرة تاج زايد التي تصل جائزتها إلى 5 ملايين درهم.