«مربط دبي» يسجل 5 ألقاب في «الخالدية الأوروبية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سطر مربط دبي للخيول العربية بصمة تميز في محطة جديدة من بطولات الموسم الأوروبي لجمال الخيل العربي، وذلك بإحرازه 5 ألقاب ملونة بمجد المعادن النفيسة في بطولة الخالدية الأوروبية في نسختها السادسة التي اختتمت فعالياتها مساء أول من أمس في العاصمة البولندية وارسو، وهي بطولة كان فيها لإنتاج مربط دبي وتحديداً من الفحل الأسطوري للإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم نصيب الأسد بين كوكبة واسعة من الخيول العربية الأصيلة ذات الجودة العالية مثّلت أقوى مرابط العالم، وحافظ مربط دبي على إيقاع تفوقه هذا الموسم، محققاً ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، ليكتسح البطولة ويرسخ مكانته كمتصدر لا يقاوم في المنافسات الجمالية للخيل العربي التي احتل في موسميها المحلي والدولي المركز الأول هذا العام.

واحتكر مربط دبي كل الألقاب والمعادن النفيسة في بطولة الأمهار، منافساً نفسه، عندما نال بطل بطولات كل من أبوظبي الدولية ودبي الدولية ومنتون الدولية، المهر «دي مزيان»، متبوعاً ببطل بطولة الشارقة الدولية، المهر «دي نايل» المملوك للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والفرس «دي نوال»، الذي نال مركز الوصافة والميدالية الفضية، ولاحقه وصيف بطولتي أبوظبي الدولية ودبي الدولية، المهر «دي شخاط» والفرس «دي شيرين» منتزعاً اللقب البرونزي، ليتميز مربط دبي بالعلامة الكاملة و«هاتريك» المعادن النفيسة في بطولة الأمهار باقتدار.

هيمنة الإنتاج المحلي

وكاد مربط دبي أن يحتكر معادن المهرات أسوة بالأمهار في ختام الخالدية الأوروبية، لكنه اكتفى بالذهب والفضة وعزز مركزه الأول في حصيلة ألقاب البطولة، فقد تمكنت بطلة بطولتي براغ الدولية واستروهن الدولية المهرة «دي شعلة»، والمملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، من نيل ما تستحق بإحراز اللقب الذهبي، وحلت وصيفة بطولة منتون الدولية المهرة دي شامخة ابنة الفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم في مركز الوصافة ونالت الفضة، لتعمق هيمنة الإنتاج المحلي لمربط دبي على الخالدية الأوروبية وتخلد بصمة المركز الأول في نسختها السادسة.

تطور وتميز

ومرة أخرى يؤكد أسطورة غزارة وجودة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم أنه صاحب الطفرة العالمية في تطور وتميز الخيل العربية الأصيلة، حيث لا يزال إنتاجه يواصل وعلى مدى ثلاث سنوات تفوقه التاريخي الكاسح على أقوى الفحول المنتجة للأبطال في العالم. وتشهد المواسم المحلية والدولية الثلاثة الماضية على عمق وقوة التميز الذي حققه إنتاج مربط دبي من الفحل «رشيم».