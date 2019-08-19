«ايرث لايت» لجودلفين يخطف الأضواء ويتوّج بطلاً لسباق بري مورني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المهر «ايرث لايت» لجودلفين جدارته، حيث بات غير مهزوم في أربعة سباقات، وذلك بانتزاعه لقب بطولة «دارلي بري مورني» للفئة الأولى بمضمار دوفيل يوم أمس في السباق المخصص للخيول في سن السنتين.

واندفع «ايرث لايت» بإشراف المدرب اندريه فابر وبقيادة مايكل بارزلونا، إلى الصدارة في آخر 100 متر، ليتفوق بفارق رقبة على المهر الإماراتي «رافيل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بقيادة ديتوري.

وقطع البطل المنحدر من نسل «شمردل» المسافة البالغة 1200 متر في زمن وقدره 1:12:00 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «جولدن هوردي» بقيادة آدم كيربي.