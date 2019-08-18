فرسان الامارات يحققون إنجازاً جديداً بمهرجان محمد بن راشد للقدرة في إنجلترا

المصدر: وام

حقق فرسان الإمارات إنجازا جديدا في سباقات القدرة الأوروبية بإنتزاعهم للمراكز الأولى ضمن منافسات " مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة " و الذي أقيم في يوستن بارك بإنجلترا بمشاركة نخبة من فرسان أوروبا ودول العالم.

شهد المهرجان مشاركة 650 فارسا و فارسة من الإمارات و أوروبا ومختلف دول العالم تنافسوا للفوز في الحدث الرياضي الكبير والذي أقيم بتنظيم مؤسسة ميدان بالتعاون مع الاتحاد البريطاني للفروسية ولجنة رياضة القدرة والتحمل البريطانية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية .

تضمن المهرجان 5 سباقات دولية، أبرزها التحدي الأطول لمسافة 160 كم من تصنيف "3 نجمات" وسباق الـ120 كلم المصنف بـ"نجمتين" و سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم المصنف بـ " نجمتين " وسباق الـ80 كم المصنف بـ " نجمة " و سباق آخر لمسافة 80 كلم للشباب والناشئين، فيما يختتم المهرجان فعالياته غدا الأحد بإقامة سباقات محلية.

و توج الفارس سالم حمد الكتبي بلقب سباق الشوط الرئيسي لفعاليات اليوم الثالث من المهرجان لمسافة 120 كيلو مترا و المصنف بدرجتين ممتطيا صهوة الجواد "اس بانديرازو" لاسطبلات أم سفن و مسجلا زمنا و قدره 04:38:30 ساعة .

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس محمد عايدة ممتطيا صهوة الجواد "أكابان ديس اولفيرز " لإسطبلات إف ثري ومسجلا زمنا قدره 04:52:32 ساعة و احتل المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الحربي ممتطيا صهوة الجواد " كلودي بارك روكن روبن" لاسطبلات إف اثري ومسجلا زمنا قدره 04:55:05 ساعة.

و انتزع الفارس عبدالله علي العامري لقب سباق الـ 120 كيلومترا للناشئين والمصنف بدرجتين ممتطيا صهوة الجواد "لونقرون مايكامي" لاسطبلات إف ثري مسجلا زمنا قدره 04:47:51 ساعة وجاء في المركز الثاني الفارس راشد حميد الكندي ممتطيا صهوة الفرس " إشفا كونما" لإسطبلات إف ثري مسجلا زمنا قدره 04:47:51 ساعة وحل في المركز الثالث الفارس شاهين يحيي المزروعي ممتطيا صهوة الفرس "تاميا دو دورزون" لاسطبلات اف ثري ومسجلا زمنا وقدره 04:48:47 ساعة.

و في ختام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة تم تتويج فرسان الامارات الذين استطاعوا فرض سيطرتهم المطلقة على جميع المنافسات التي تضمنتها البطولة، مؤكدين ريادتهم عبر الإنتصارات الأخيرة في انجلترا.

و أكد محمد عيسي العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية أهمية المهرجان الذي سجل في نسخته الحالية بإنجلترا رقما قياسيا من ناحية المشاركة بعدد إجمالي بلغ 650 خيلا .

و أشار مدير عام نادي دبي للفروسية إلى أن المهرجان بدورته الثالثة يسعى إلى نشر رسالة المحبة والسلام عبر رعاية وتنظيم هذه التظاهرة الرياضية والتي تعكس ما وصلت إليه الرياضة الاماراتية من تطور ور قي خاصة فيما يتعلق بسباقات القدرة من حيث تطور الخيول وجاهزيتها للمشاركة و من ناحية التنظيم أيضا.

و أشاد محمد العضب بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي أوصل هذه الرياضة إلى مراحل متقدمة .. و تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لتوجيهاته الدائمة لانجاح هذا المهرجان وإظهاره بصورة مشرقة .

ويعد " مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة " من أبرز السباقات في روزنامة سباقات القدرة العالمية، نظرا للمستوى الفني العالمي والمشاركة المكثفة للفرسان إلى جانب ارتفاع قيمة الجوائز ما عزز مكانة الحدث ليصبح محط أنظار المهتمين في سباقات القدرة علي مستوي العالم.