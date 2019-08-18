كأس زايد تجتذب النخبة في بولندا اليوم

المصدر: وارسو - البيان الرياضي

يحتضن مضمار سلوسفيش في العاصمة البولندية وارسو عصر اليوم، فعاليات الجولة الخامسة من كأس زايد للخيول العربية الأصيلة، والجولة الـسادسة من بطولة العالم لمونديال «أم الإمارات» للسيدات، «افهار»، وتقام السباقات تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح وتحت شعار عالم واحد 6 قارات، أبوظبي عاصمة الخيول العربية الأصيلة في العالم،

وتجتذب كأس زايد النخبة وخصصت لسن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 9 خيول، وتبدو فرصة الخيول البولندية جيدة، بعد انسحاب بعض الخيول العربية الأصيلة التي كانت قادمة من فرنسا، وتستقطب الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات «افهار» لمسافة 1600 متر، 10 من نخبة من الفارسات من مختلف الجنسيات وتحمل كل الخيول وزناً واحداً قدره 62 ك، ما عدا «مينا مايا» بوزن 60 ك.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» لتعزيز رياضة المرأة محلياً وعالمياً بالإضافة إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث.

أبرز المرشحين

وأبرز المرشحين للفوز بكأس زايد «سلام الخالدية»، الذي يتدرب على يد كاسبرزيك، وبدأ «سلام الخالدية» العام الحالي بأداء جيد في روما، محتلاً المركز الثالث في سباق 2000 متر، وفاز بجائزة باندوس (2200 م) بزمن 2:337:6 دقيقة، متغلباً بفارق 4,5 أطوال على «سهم الخالدية»، و«بندوريلو»، واحتل المركز الثاني، في سباق G3 لمسافة 1800 في استوكهولم.

كما يتنافس على اللقب «اوف دراجون»، لمالكه غورسكي، ويدربه جانيكوفسكي بقيادة ريزنيكوف، و«باندوليرو»، ويدربه سيرجي فاسيوتوف بقيادة جي فاسيتوف، و«نسما الملس» بقيادة جي ام ابيك، و«توب مدينا» بقيادة جي سي فريسل، و«ايستواي» بقيادة كي جي دو جير، و«سهم الخالدية» بقيادة بي ار ابييف.

منافسة

وتنافس على لقب الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات للسيدات (افهار)» الفارسة البلجيكية ساشا ستابارتس الكرواتية سارا جيافاريني، والألمانية كلاوديا فليبنر والمجرية بيتنا بولجر، والأيرلندية كارين فيرس، والإيطالية انيتا وأبرز الجياد المرشحة للفوز «البار»، «فاسليف»، و«تيريور»، و«اسيد ان زامور» و«منذر الخالدية»، و«وادي كحل» و«امبريسو» و«مارسات»، و«دار دوني»، و«مانجوبي» و«سيدال» والفرس «مينا مايا».

مكانة مرموقة

أكد الدكتور عبد الله الريسي مدير الأرشيف الوطني، فخرهم بالاستمرار في دعم ورعاية المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث وصل كأس زايد إلى محطته الخامسة ومونديال «أم الإمارات للسيدات» لجولته السادسة، وأشار إلى المكانة المرموقة التي وصل لها الحدث من خلال الاهتمام الجماهيري الذي يجده المهرجان والسباقات في جميع المضامير التي تستضيف الفعاليات، والترويج للتراث الإماراتي من خلال المهرجان.

وأشادت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الرياضة النسائية، بدعم «أم الإمارات» المتواصل للمرأة الإماراتية بشكل عام، والرياضية بشكل خاص، وأكدت أن السباقات التي تحمل اسم سموها، تمثل دعماً كبيراً لرياضة الفروسية وارتباط العنصر النسائي بهذه الرياضة الأصيلة التي تعتبر فيها الإمارات من الدول الرائدة، وأشادت بالدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للمهرجان منذ انطلاقته.

وأشاد مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج الخارجي في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بفعاليات المهرجان التي شهدت زيادة في عدد الفعاليات وإضافة دول جديدة، وعبر عن فخر هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بأن تكون ضمن المهرجان الذي لعب دوراً حيوياً في الترويج السياحي للعاصمة، من خلال انتشاره في جميع قارات العالم.

وأكد إدوارد حامض مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق عن فخر الشركة أن تكون شريكاً أساسياً للمهرجان في جميع فعالياته محلياً وعالمياً، ومشاركته في طموحاته واجتهاده ورؤيته العالمية.

الأبطال

توج الجواد «ايسترن مان» بلقب الجولة الأولى في تكساس، والجواد «ادي دو سينت لون» بلقب الجولة الثانية في مراكش، و«المونتزيه مونلو» بلقب الجولة الثالثة في ستوكهولم، و«هجرس» بلقب الجولة الرابعة بالمملكة المتحدة.

وتوجت الدنماركية فيكتوريا لارسن بلقب الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للسيدات في مراكش، والفرنسية ميلاني بلقب الجولة الثانية، في تولوز ، والسويدية أولريكا بلقب الجولة الثالثة في ستوكهولم، والبريطانية أليسون ،بلقب الجولة الرابعة في بوخارست.