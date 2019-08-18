تألق الكربي وغريب والمازمي في البطولة التدريبية لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

شهدت البطولة التدريبية الثامنة لقفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية والسباق التي شارك فيها 121 فارساً وفارسة، تفوق الفرسان موفي الكربي وهشام غريب وسعيد المازمي، وعدد من الفرسان المبتدئين إضافة لتجاوز عدد كبير من المشاركين للحواجز خلال أشواطها بمختلف المستويات وارتفاع حواجزها، أقيمت البطولة برعاية مستشفى الشارقة للخيول ،وحضرها سلطان محمد اليحيائي مدير عام النادي وعبد الله حميد المهيري عضو مجلس إدارة النادي وحمد الكربي وقام بتتويج الفائزين عبد الله المهيري وحمد الكربي.

ونجح 13 مشاركاً من اجتياز الشوط الأول المخصص للمبتدئين وهو من جولة واحدة اجتياز الحواجز على ارتفاع 60 سم، من دون أخطاء وتألق منهم آدم عتريس، إبراهيم الهرمودي، عليا الشامسي، علي عرفات، نورا الحمادي، نانسي عبد الله، صالح الكربي، الشيخ حميد بن محمد القاسمي.

واستطاع 18 فارساً وفارسة اجتياز الحواجز على ارتفاع 80 سم من دون أخطاء في الشوط الثاني، ومنهم أحمد الهاشمي، مايد محمد المر، مبخوت الكربي، عبد الله الكربي، سيف الكربي، محمد المحمودي، محمد علي، إيمان بدر جاني، الشيخ خالد سلطان القاسمي، الشيخ زايد بن محمد القاسمي.

تألق

وتألق في الشوط الثالث 3 فرسان نجحوا بجدارة في تجاوز الحواجز على ارتفاع 100 سم بدون أخطاء وهم: موفي الكربي على جواده «شادو أوف غريه»، وهشام غريب على جواده «بابريكه»، وسعيد المازمي على جواده «شموخ».

صدارة

وتصدر الشوط الرابع الرئيسي هشام غريب من اسطبلات أمبشن على صهوة جواده «بابريكا» بزمن «61.65» يليه سعيد المازمي على جواده «في أي بي» ثم علي حمد الكربي من نادي الشارقة على صهوة جواده «في أي بي» لينتون وخالد النعيمي من نادي الشارقة على صهوة جواده «كانيلا زيد» يليه موفي الكربي من نادي الشارقة على صهوة جواده «شادو أوف غريه».