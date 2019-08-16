F 3 الرقم الصعب.. موسم استثنائي حافل في سباقات القدرة

المصدر: إعداد ـــ علي الظاهري

خطفت إسطبلات F3 الأضواء الموسم الماضي بعد اعتلاء منصات التتويج وحصد أغلى الألقاب في سباقات القدرة والتحمل، أبرزها كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم وكأس اليوم الوطني لمسافة 120 كلم، وسباق ويندسور الملكي للقدرة في المملكة المتحدة، فضلاً عن الفوز بالمركز الأولى في العديد من السباقات المحلية والدولية الأخرى، لتسطر إسطبلات F3 إنجازاتها بحروف من ذهب في صفحات التاريخ بعد نيل نصيب الأسد واحتكار المنصة في معظم المنافسات المحلية.

موسم استثنائي

ويعتبر الموسم المنقضي استثنائياً لإسطبلات F3 المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتميزت مشاركات الإسطبل بالتركيز على صيد الألقاب الثمينة عبر الدفع بنخبة من الخيول والأسماء التي يقودها خيرة فرسان الإسطبل الأزرق.

وأثبت إسطبل F3 أنه رقم صعب خاصة بعد العروض القوية والمبهرة خاصة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة السباق الذي نال شرف الفوز فيه الفارس سعيد أحمد جابر الحربي ممتطياً صهوة الفرس «لوكيليا ستاروود كوميت»، مسجلاً زمناً قدره 6:14:12 ساعات، وذلك بعد صراع مثير حتى الأمتار الأخيرة مع الفارس عبد الرحمن الغيلاني الذي احتل مركز الوصافة على صهوة الجواد «سراب» لإسطبلات الوثبة.

وتألقت إسطبلات F3 في أغلى مهرجان في العالم للقدرة، وهو مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، والذي توج فيه الفارس عبدالله غانم المري، بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بواسطة الجواد «لوكيليا ستاروود كوميت» مسجلاً زمناً قدره 06:24:10 ساعات، إضافة إلى الظفر بلقب تحدي السيدات لمسافة 119 كلم الذي تحقق عن طريق الفارسة آمي لويس بواسطة الجواد «توم جونز تي إي» مسجلة زمناً قدره 4.11.47 ساعات.

كأس ولي العهد

وعزز الفارس محمد أحمد المري انتصارات إسطبلات F3 بحصد لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً وحقق اللقب على صهوة الجواد «فاغور» ومسجلاً زمناً قدره 04:05:03 ساعات، ويعتبر هذا الانتصار هو مسك ختام الإسطبل الأزرق في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بعد هيمنة F3 على لقبي سباق السيدات وكأس اليمامة، حيث احتفظ إسطبل F3 بلقب تحدي السيدات بعد أن توجت الفارسة آية عبد الرضا باللقب ممتطية صهوة الفرس «عطوفة دي لاب» مسجلة زمناً قدره 4.04.45 ساعات، وكأس اليمامة عن طريق الفارس عبد الله غانم المري الذي كرر سيناريو النسخة قبل الماضية على صهوة الفرس «جوباني تايجر ليلي» نفسها.

كأس اليوم الوطني

وحلقت إسطبلات F3 بكأس اليوم الوطني بواسطة الفارس عبدالله غانم المري الذي امتطى صهوة «إن شاء الله سلاجير» في زمن قدره 4:14:59 ساعات. واستهلت إسطبلات F3 الموسم الماضي بقوة بانتزاع لقب تحدي سيح السلم لمسافة 100 كلم عن طريق الفارسة الأيرلندية، إيمي لويس، والتي أنهت السباق بزمن قدره 3:26:02 ساعات.

سباق ويندسور

وافتتحت إسطبلات F3 انتصاراتها الخارجية في الموسم الأوروبي الحالي، بالفوز بسباق ويندسور الملكي للقدرة لمسافة 120 كلم الذي أقيم في المملكة المتحدة شهر مايو الماضي عبر الفارس غانم العويسي بقيادته «ميزون بلانش فيغاي»، وحاز العويسي على السيف الذهبي بالسباق الذي نال فيه فرسان الإمارات شرف الفوز واحتكار المراكز الثلاثة الأولى، حيث كان المركز الثاني من نصيب الفارس منصور الفارسي الذي امتطى «بريسشمي لا ماغوري» لإسطبلات M.R.M، وجاء المركز الثالث من نصيب الفارس حمد عبيد الكعبي والذي امتطى «سيام دي بارذس» لإسطبلات M.R.M.