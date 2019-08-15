مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق في «أوستن بارك» اليوم

المصدر: دبي- علي الظاهري

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة في أوستن بارك بالمملكة المتحدة والذي يستمر لغاية 19 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من فرسان الإمارات وأوروبا يتنافسون للفوز بجوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون جنيه إسترليني.

ويدشن المهرجان، سباق الخيول الصغيرة «البوني»، ويشتمل الحدث على عدة سباقات دولية أبرزها التحدي الأطول، يوم الأحد المقبل لمسافة 160 كم، إلى جانب سباقات أخرى لمسافة 120 كلم و80 كلم مخصصة للكبار والشباب والناشئين.

ويتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على الألقاب التي حققوها في النسخة الماضية بحصد المراكز الأولى في السباقات الـ5 الدولية إلى جانب بطولة الفرق، ويعتبر الفارس عبدالله غانم المري حامل لقب سباق الـ160 كلم على صهوة الفرس «سيكوينتي» لإسطبلات F3 من أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب.

ونال الفارس شاهين المزروعي لقب سباق 120 كلم فئة الفردي بقيادته الفرس «كاستليبر تازاني» لإسطبلات F3، وحصد الفارس سيف أحمد المزروعي لقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم على صهوة الفرس «فينيس ديس أورميكس» لإسطبلات M.R.M. وفاز الفارس خلف الغيث بلقب سباق الـ80 كلم على صهوة الفرس «مزيونة» لإسطبلات F3.