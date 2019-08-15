11 خيلاً تتنافس على كأس الوثبة ستاليونز في غلين

المصدر: غلين ـ البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تقام فجر اليوم، بمضمار غلين فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز في مملكة بلجيكا، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي العاصمة»، ويشهد مضمار غلين سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 2100م والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ نسبة لتقارب مستوى المشاركين.

«إماراتي» المرشح الأول

ويشارك في السباق 11 خيلاً في هذا المضمار العريق، ويتصدر القائمة «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف جيمس أوين، ومن أبرز المتحدين الجواد البلجيكي «سومان» لفان دير هارست وبإشراف المالك نفسه وبقيادة ستيف هيلين، وهناك الجواد الهولندي «بليترس باكو» لكارنتز فان دوك وبإشراف تو تروست، ويتواجد في المنافسة «ميسي» لكيرسميكر فيديو، وبإشراف جالي جيرني، وبقيادة جانيت مارلين، وأيضاً «رامسيد» لجيريكو بوجارتس، وبإشراف المالك نفسه وبقيادة جوري بوجارتس، ومن المهرات في سن ثلاث سنوات «جميلا» لبيتر ديكنس وبإشراف المالك نفسه وبقيادة آنا فان دين تروست، وهناك في المنافسة «بايتا» ليوهان فريستربين، وبقيادة اميلي جودمان.

دعم ورعاية

ويدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية (إفهار)، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، ووزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة، ومجالس الشباب، فيما يرعى المهرجان كل من شركة أيادي والمسعود للسيارات ـــ نيسان - وبلوم، والوثبة ستاليونز والوثبة سنتر، وأريج الأميرات، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، وشركة العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، ومزرعة العوير والبحايص، وأريج الأميرات، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة الإمارات للرياضة النسائية، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمعرض الدولي للصيد والفروسية 2019، وشركة نيرفانا للسياحة والسفر، ونادي أبوظبي للفروسية، ومنتجع اننتارا وسبا، وفيولا.

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تعد مملكة بلجيكا واحدة من الدول الأوروبية التي تهتم بسباقات الخيول العربية، وخصص المهرجان 6 جولات لسباق الوثبة ستاليونز موزعة بين مضامير وارجيم وغلين.