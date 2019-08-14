هيلين بطلة مونديال «أم الإمارات» في وندسور

المصدر: وندسور - البيان الرياضي

توجت الفارسة الألمانية هيلين بوهلر على صهوة الجواد «كاميكازي» لمالكها الموست اول بارتنر شيب، بطلة للجولة الخامسة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، والذي أقيم يوم أمس الأول، بمضمار رويال وندسور بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»،ويتضمن المهرجان كأس زايد وبطولتي العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» والفرسان المتدربين «إيفهرا» وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» أبوظبي 2019، وسباقات القدرة بإشراف الاتحاد الدولي، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

براعة هيلين

وشارك في سباق مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات (افهار) لمسافة 1600م والبالغ جائزته 14 ألف جنيه استرليني، 10 من الفرسان من بلجيكا، والمجر، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا والنرويج، وكرواتيا، واسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وأثبتت الفارسة الألمانية هيلين براعتها في هذا السباق، حيث انطلقت من البوابة الخامسة، وظلت خلف المتصدرين ولم تستعجل كثيراً، وفي آخر 600 م في عمق المستقيم تقدمت إلى الصدارة، وتم قيادة الجواد بقوة في آخر 400 م، وابتعدت هيلين عن اقرب منافسيها لتصل إلى خط النهاية مرتاحة، وبفارق 2.75 طول عن وصيفتها الفارسة المجرية ايزتر جيليس، على صهوة «زين زاكليس» لمزرعة زين العربية، وكانت خلف المتصدرين مباشرة وطاردت المتصدر في آخر 400 م، ولكن لم تلحق بالفائزة، وحلت في المركز الثالث بفارق عنق، الفارسة الاسبانية بياترز الونسو على صهوة «فينديتا» لمالكها الموست اول بارتنر شيب، ونافست بقوة وكانت تحتل المركز الثاني قبل أن تخسر مركزها في الأمتار الأخيرة.

تتويج الفائزات

وعقب ختام السباق، قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، وسميرة معتوق، بتقديم الجوائز للفائزين، وشارك في مراسم التتويج فادية كرم ممثلة عن الرعاة، وجيني هاينز من منظمة الخيول العربية الأصيلة في بريطانيا، ونزار شهاب، وتوجه منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لدعمهما اللامحدود لتعزيز وتطوير الرياضة النسائية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأكد أن سباقات الخيول العربية الأصيلة تبرز مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للرياضات التراثية والخيول العربية، لما تمثله من قيمة ومعنى لأبناء الوطن وتأكيداً على الإرث الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

بطلات الجولات

توجت الفارسة الدنمركية فيكتوريا لارسن بلقب الجولة الأولى من مونديال أم الإمارات للسيدات في مراكش بالمملكة المغربية، فيما توجت الفرنسية ميلاني بلات بلقب الجولة الثانية والتي أقيمت في تولوز بفرنسا، وفازت بالجولة الثالثة التي أقيمت في ستوكهولم بالسويد الفارسة السويدية اولريكا هولمكويست، فيما انتزعت لقب الجولة الرابعة والتي أقيمت في بوخارست برومانيا الفارسة البريطانية اليسون دانييل إلى جانب الفارسة هيلين بوهلر.

صوايا: خريطة الرياضة النسائية ترتقي عالمياً

أشادت لارا صوايا بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) المتواصل للمرأة بشكل عام والرياضية بشكل خاص، والذي يرسم خريطة الرياضة النسائية ويرتقي بها عالمياً، وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عودتنا على طرح المبادرات الداعمة لبنت الإمارات، ولم يتوقف عطاؤها عند هذا الحد، وإنما كان لسموها المبادرات الرائدة في دعم المرأة الخليجية والعربية، كما تحرص سموها على تقديم الدعم للمرأة على الصعيد العالمي، وواصلت مؤكدة أن هذا الدعم بدأ يجني ثماره من خلال السمعة العالمية التي اكتسبتها بطولتي العالم للسيدات والفرسان المتدربين، اللتين تحملان اسم سموها وحرص الفرسان والفارسات من جميع دول العالم على المشاركة في هاتين البطولتين.وندسور - البيان الرياضي

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يقام المهرجان العالمي الذي سبقت شهرته الآفاق، بالتزامن مع عام التسامح، وتحت شعار «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة»، ويستضيف مضمار سلوزفيتش في العاصمة البولندية وارسو يوم 18 أغسطس الجاري، فعاليات الجولة الخامسة من كأس زايد، والجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار».

البطلة: سعيدة بالتأهل لأبوظبي

أعربت البطلة هيلين بوهلر، عن سعادتها الغامرة بالفوز بلقب الجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات، وتأهلها للنهائيات التي ستقام بمضمار أبوظبي نوفمبر المقبل، مشيدة بالجواد الذي يدربه آدم بوهلر لتحقيق الإنجاز، ويعتبر هذا الفوز هو الرابع في مسيرة الفارسة المولودة في عام 1998 من إجمالي 81 مشاركة، وما زالت الفارسة البالغ وزنها 51 كلغ، في مرحلة الدراسة.