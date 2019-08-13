«هجرس» يعانق كأس زايد في وندسور

المصدر: وندسور - البيان الرياضي

توج الجواد «هجرس» لعماد الدين الحتوشي، بقيادة جان بيرنارد إيجوم، بطلاً للجولة الرابعة لكأس زايد (للفئة الأولى)، وفازت الفارسة ميجان بيفان على صهوة «موتور ايد» وتوجت بلقب الجولة الخامسة لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية للخيول الصغيرة «البوني»، وذلك في السباقين اللذين أقيما أمس الأول، بمضمار رويال وندسور بالمملكة المتحدة، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، تحت شعار «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

سباق قوي

وجاء سباق كأس زايد لمسافة 1600 م، والبالغ جائزته 40 ألف جنيه إسترليني، قوياً نسبة لتقارب مستويات المنافسين، حيث اشتد الصراع حتى المراحل الأخيرة من السباق الذي يعد أكبر سباق يستضيفه مضمار وندسور في الفئة الأولى، وضم السباق 10 متنافسين من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وبادر الجواد «مذهاف عذبة» بقيادة جيرالد موسييه للانطلاق مبكراً إلى الصدارة ومن خلفه «ستورم تروبر» ولكنهما لم يكملا السباق بنفس القوة، وكان «هجرس» بالقرب منهما وانتقل إلى ناحية اليسار في آخر 200 م، وتمت قيادته ببراعة قبل أن يتقدم إلى الصدارة في المراحل الأخيرة، ويسجل فوزاً سهلاً، وبفارق 0,75 طول عن وصيفه، وحل ثانياً «مهداف عذبة» لعذبة ريسنج السعودية، بقيادة تاج أوشي، وحل ثالثاً «ماكلان» لستال إبيرتيف بقيادة فيرجس سويني.

خيول «البوني»

وأصبحت الفارسة البريطانية ميجان بيفان، خامس فارس يتأهل إلى نهائيات بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني بمضمار أبوظبي يوم 24 نوفمبر المقبل، والمخصصة للفرسان عمر 9 إلى 15 عاماً، وقدمت الفارسة الناشئة ميجان على صهوة «موتور إيد» عرضاً لفتت به الأنظار، وتوجت بطلة للجولة الخامسة، والجدير بالذكر أن الفوز الذي حققته ميجان هو الأول لها بعد 6 محاولات حققت فيها المركز الثالث في أول مشاركة، ثم المركز السادس، والمركز الثاني والمركز السابع ثم المركز الثاني قبل أن تتوج فوزها بالعزيمة والإصرار، وحلت خلفها الفارسة «سينا شيبارد» على صهوة «أور ليتل مولي»، فيما جاء ثالث الفارس دانييل إليس على صهوة «أو فلاينز دوتر».

تتويج وإشادة

وعقب ختام الجولتين، قام منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار» بتتويج الفائزين، وأشاد منصور بالهول، بالدعم اللامحدود لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة من خلال المهرجان العالمي الذي يطوف 6 قارات، وقال بأن المهرجان يقدم لوحة تراثية تعزز مكانة الخيل العربي في العالم، وثمّن دعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للعنصر النسائي في السباقات التي تقام ضمن المهرجان، مشيداً بسباقات الخيول الصغيرة «البوني» التي تستقطب صغار الفرسان الذين يمثلون نجوم المستقبل.

نقلة نوعية

أكدت لارا صوايا، أن سباق الجولة الرابعة من كأس زايد وبطولة الشيخة لطيفة لخيول «البوني»، أحدثا نقلة نوعية في مضمار رويال وندسور، كونه يستضيف لأول مرة في تاريخه سباق خيول عربية للفئة الأولى وهو ما منح الحفل جاذبية كبيرة وإثارة بلا حدود، وقالت: سباق خيول البوني لصغار الفرسان سجل النجاح المنشود من خلال التنافس المثير الذي قدمه الفرسان في قيادة الخيول من أجل الظفر باللقب، وكذلك الحضور الجماهيري الذي منح الحفل جاذبية كبيرة وإثارة بلا حدود، وتقدمت صوايا بالشكر والتقدير إلى منصور بالهول سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة على حضوره وتتويج الفائزين.