«عموم العالم» يُتوج بكأس شيرجار للخيول

المصدر: لندن - البيان الرياضي

تُوج فريق «عموم العالم»، بكأس شيرجار للخيول، الذي رعت سوق دبي الحرة أشواطه الستة، والتي أقيمت أول من أمس،على مضمار أسكوت الإنجليزي، وذلك إثر تصدره الترتيب العام برصيد 86 نقطة، متقدماً على فريقي أوروبا والفتيات اللذين تقاسما جائزة المركز الثاني برصيد 63 نقطة لكل منهما، وجاء الفوز، الذي حققه فرسان عموم العالم الذي ضم كلاً من يوغا كاوادا من اليابان، وفينسينت سي واي هو من هونغ كونغ ومارك زهرا من أستراليا، في أول مشاركة لهم في الحدث، وعقب تتويج الفريق باللقب آخر مرة في عام 2016، وقال كاوادا، قائد الفريق: لم يكن يوماً موفقاً لي، غير أن بقية أعضاء فريقي قدموا عرضاً ناجحاً وفازوا في عدة أشواط، أجواء السباق رائعة وأنا سعيد بقيادتي لفريق عموم العالم وبتحقيق هذه النتيجة، وآمل أن أتمكن من المشاركة العام المقبل«.

ترتيب عام

واتضحت صورة الترتيب العام للفرق مع نهاية شوط الحدث الأخير، حيث حل عموم العالم بالمركز الأول برصيد 86 نقطة، وتقاسم المركز الثاني فريقا أوروبا بقيادة فيليب ميناريك والفتيات بقيادة هايلي تيرنر 63 نقطة، وذهب المركز الأخير إلى فريق بريطانيا وآيرلندا بقيادة تادغ أوشي 28 نقطة، وفاز الأسترالي مارك زهرا بجائزة»رايد أوف ذا دي) على الجواد «إنديانابوليس» في شوط سوق دبي الحرة لكأس شيرجار، وحصلت هايلي تيرنر على السرج الفضي للسنة الثانية على التوالي بعد أن حلت ثانية في ذات الشوط على صهوة «باس ذا فينو» الذي يشرف على تدريبه بول دا أركي.

تتويج

وحضر مراسم تتويج الفائزين عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة، وفي مقدمتهم كولم ماكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس وكريستين فيليسيانو من قسم التسويق.