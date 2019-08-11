«ماكلان» و«مهداف عذبة» بسباق كأس زايد في وندسور

المصدر: وندسور - البيان الرياضي

يحتضن مضمار رويال وندسور بالعاصمة البريطانية لندن عصر اليوم، فعاليات الجولة الرابعة من كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الأولى، والجولة الخامسة من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وتحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

ويتضمن المهرجان كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بشقيها للسيدات «إفهار» والفرسان المتدربين «إيفهرا» وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» أبوظبي 2019، وسباقات القدرة بإشراف الاتحاد الدولي، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

وخصص سباق كأس زايد لمسافة الميل (1600 متر) البالغة جائزته 40 ألف جنيه استرليني، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه نخبة من الخيول من فرنسا وبريطانيا والسويد.

ويتصدر الترشيحات الجواد «ماكلان» لستال ابيريتيف وبإشراف هنريك انجبلوم، وبقيادة فيرجس سويني، وكان الجواد البالغ من العمر 7 سنوات والذي ينحدر من نسل «داحس» قد حقق عدة انتصارات في كأس زايد في السويد، ويبلغ تصنيفه (107).

وحقق «ماكلان» الفوز بفارق نصف طول عن «شموس عذبة» في سباق كأس الخيالة العُمانية كليرترون ستيكس في انجلترا، وحل في المركز الثاني عن «كونشيتا» في سباق جبل علي زعبيل انترناشونال ستيكس في نيوبري في آخر مشاركة.

وينافسه على اللقب «مهداف عذبة» لسباقات عذبة السعودية، وبإشراف فيليب كولنجتون وبقيادة تاج اوشيه، وحقق ابن «عامر» الفوز مرتين والمركز الثالث مرتين من خلال خمس مشاركات خاضها خلال الموسم الماضي والموسم الحالي ويبلغ تصنيفه (120).

وتفوق «مهداف عذبة» على «إماراتي» في مسافة 2400 متر بمضمار كابينيللي في روما، وعلى «أوزان» في مسافة 2000 متر بمضمار نيوبري، وحل ثالثاً في سباق شادويل دبي انترناشونال ستيكس للفئة الأولى في آخر مشاركة في نيوبري.

ومن أبرز الخيول المرشحة «مذهاف عذبة» لسباقات عذبة السعودية، وبإشراف فيليب كولنجتون، وبقيادة جيرالد موسيه، وكان الجواد البالغ من العمر 7 سنوات والمنحدر من نسل «عامر» قد حقق عدة 4 انتصارات في تاريخه السباقي.

وجاءت ثلاثة انتصارات للجواد «مذهاف عذبة» البالغ تصنيفه (115) بمضامير وولفرهامبتون، ونيوبري، وشيلمسفورد في عام 2017، فيما حقق الفوز على «شموس عذبة» في 2018، وحل رابعاً في سباق جبل علي زعبيل انترناشونال في آخر مشاركة بنيوبري.

وينافس على اللقب أيضاً «ستورم تروبر» افارتيز اريبيانز، وبإشراف بيفرلي ديتروم، وبقيادة دانييل مسكوت، ويبلغ تصنيف الجواد البالغ من العمر 8 سنوات والمنحدر من نسل «نيفور دي كارديون» 111 رطلاً.

انتصاران

وتمكن «ستورم تروبر» من تحقيق انتصارين جاءا في مضمار وندسور عام 2015 حين تفوق على «إماراتي»، وفي سباق مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين في شيلمسفورد بقيادة الفارسة الأردنية ميلي نسيب.

وهناك أيضاً «تجاري» لجيمس اوين ريسنغ كلوب، وبإشراف نفس المالك، وبقيادة مارتن دواير، الذي حقق الفوز مرتين من إجمالي 8 مشاركات، وجاءت بفارق نصف طول عن «ازنت ريسكي» في وولفر هامبتون.

كما حقق الفوز بفارق 0,75 طول عن «هاليب دو فورجيه» في سباق البستان للتكافؤ في لينجفيلد.

وتضم القائمة «هاجرس» لعماد الدين الحتوشي، وبإشراف إليزابيث بيرنادر، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، ويبلغ تصنيفه 111، و«زين انكور سينتوريان» لزين اريبيان ستد، وبإشراف بيتر همرسلي وبقيادة توم مارجواند، و«كاو كات» بقيادة شين ليفي.

دعم

يدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، ووزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة، ومجالس الشباب.