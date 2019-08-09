«عسكر» بطل كأس الوثبة في لاتست

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

توّج الجواد «عسكر» بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، بطلاً للجولة السادسة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري آركا» في الساحة الفرنسية، والتي أقيمت أول من أمس بمضمار لاتست دو بوش ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية بالتزامن مع عام التسامح، وتحت شعار «عالم واحد 6 قارات - أبوظبي عاصمة الخيول العربية».

وتأتي إقامة سباقات الوثبة ستاليونز ضمن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، وشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، البالغة جائزته 14 ألف يورو، 9 خيول.

وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث تغلب «عسكر» بفارق عنق عن وصيفه «بوا دو بومبادور» بإشراف دو غوليمين، وبقيادة الكساندر جافلان، فيما جاء ثالثاً «نارانجا الموري» بإشراف أو تريجوديت وبقيادة أورتيز مندزابل، وقطع البطل المنحدر من نسل «منجز» مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن قدره 1:50:56 دقيقة.

وستقام الجولة السابعة عشرة من سباقات الوثبة ستاليونز «بري دانبيك» في فرنسا يوم 11 أغسطس المقبل بمضمار أوريلاك، فيما يشهد مضمار وندسور البريطاني الجولة الرابعة من كأس زايد في التوقيت نفسه، وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً دولياً، وخصص 20 سباقاً على الساحة الفرنسية كونها معقل سباقات الخيول العربية في أوروبا.