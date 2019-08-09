سوق دبي الحرة ترعى سباقات «كأس شيرجار» للخيول

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ترعى سوق دبي الحرة غداً سباقات كأس شيرجار للخيول، في أشواطها الستة على مضمار أسكوت الإنجليزي. وهي تعد من أبرز منافسات فرق الفرسان في العالم، وتشارك في السباق أربعة فرق، وهي فريق يمثل بريطانيا وأيرلندا، وفريق من أوروبا، وفريق من عموم العالم، وفريق الفتيات)، ويطمح كل فريق إلى حصد العدد الأكبر من نقاط الحدث الذي يشمل ستة أشواط، تشارك في كل منها عشرة خيول، وتبلغ قيمة الجائزة المالية للشوط الواحد 60 ألف جنيه استرليني.

فريق بريطاني أيرلندي

ويقود تادغ أوشي، الفارس الأيرلندي المقيم في بريطانيا، فريق بريطانيا العظمى وأيرلندا، الذي يضم أيضاً داني تودهوب، الذي يشغل المركز الثاني حالياً في بطولة الفرسان البريطانية، ويشارك للمرة الأولى في الحدث، وفي رصيده 85 فوزاً لهذا الموسم، وجيمي سبنسر، الفائز باثنين من سباقات بريطانيا الكلاسيكية وخمسة أخرى في أيرلندا.

فريق الفتيات

وتستعد هايلي تيرنر، أنجح فارسة في تاريخ سباقات الخيول البريطانية، لقيادة فريق الفتيات من خلال مشاركتها الـ 12 في كأس شيرجار، وبعد تتويجها العام الماضي بسرج آليستر هاجيس الفضي في فئة أفضل فارسة. ويضم فريقها أيضاً اليابانية ناناكو فوجيتا، الحائزة على كأس العالم للفارسات في استوكهولم أواخر يونيو الماضي، والأسترالية جيمي كاه، التي سجلت رقماً قياسياً في أستراليا بتحقيقها 129 فوزاً في موسم 2016/‏ 2017.

فريق عموم العالم

ويسجل الفارس الياباني يوغا كاوادا ظهوره الأول في سباقات كأس شيرجار، من خلال قيادته لفريق عموم العالم «ذا رست أوف ذا ورلد»، الذي يضم في صفوفه أيضاً الفارسين فينسينت هو تشاك يو من هونغ كونغ، ومارك زهرا من أستراليا.

مشاركة أوروبية

ويتولى الفارس التشيكي فيليب مينارك، الفائز بأربعة من سباقات الخيول الألمانية، قيادة فريق أوروبا لهذا العام، إلى جانب الفرنسي جيرالد موس، والهولندي آدري دو فرايز، تواصل سوق دبي الحرة مساهمتها في تطوير سباقات كأس شيرجار للخيول منذ انطلاقة الحدث الأولى على مضمار جودوود في عام 1999، وأصبحت السوق الحرة في 2006 الراعي الرئيس لهذا السباق، الذي يعد الأبرز لفرق الفرسان في العالم، وذلك بعد رعايتها لجميع أشواطه الستة في 2014.