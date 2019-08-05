«أمينة» تخطف الأضواء في بطولة جمال الخيول بلبنان

المصدر: بيروت - البيان الرياضي

خطفت الفرس «أمينة»، العائدة لهشام الخليل، الأضواء بتسجيلها أعلى علامة، في المنافسات التأهيلية، بافتتاح النسخة السابعة من بطولة لبنان المحلية لجمال الخيول، أول من أمس، والتي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لترسيخ هذه الرياضة المتميزة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، وكذلك رسالة حب وتسامح وثقافة عربية، وتراث من الإمارات إلى لبنان.

وتجرى المنافسات في بلدة رياق البقاعية، بمدرسة القديسة حنة الآباء البيض، بالعاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع (عام التسامح)، بمشاركة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية، قوامها 60 جواداً، تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في لبنان.

حضور وتتويج

وشهد حفل الافتتاح، وتوج الفائزين عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني، وجوني أبو زغيب رئيس مدرسة القديسة حنة، في حضور شفيق الموسوي رئيس اللجنة المنظمة، رئيس جمعية مربي الخيول العربية الأصيلة في لبنان، وكانت من أهم سمات اليوم الافتتاحي، الحضور الجماهيري الكبير، ومن مربي الخيول العربية والمهتمين برياضة جمال الخيل العربي.